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Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом

По словам чиновника, из симптомов его беспокоит только заложенность носа.

8 сентября, 11:47

Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Видео © Instagram / tsydenov_aleksey

Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал своим подписчикам в "Инстаграме".

"Уважаемые земляки, добрый день! Ну или не очень добрый. Сюрприз у меня: ковид подхватил", — рассказал Цыденов.

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По словам главы региона, он уже дважды прививался от коронавируса, но из-за специфики работы и постоянных встреч избежать заражения не удалось. При этом Цыденов отметил, что не чувствует абсолютно никаких симптомов, кроме заложенности носа, поэтому надеется на лёгкое течение болезни.

Ранее Лайф сообщал, что народный артист России Борис Щербаков попал в больницу с подозрением на коронавирус.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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