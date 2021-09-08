Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Видео © Instagram / tsydenov_aleksey

Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал своим подписчикам в "Инстаграме".

"Уважаемые земляки, добрый день! Ну или не очень добрый. Сюрприз у меня: ковид подхватил", — рассказал Цыденов.

По словам главы региона, он уже дважды прививался от коронавируса, но из-за специфики работы и постоянных встреч избежать заражения не удалось. При этом Цыденов отметил, что не чувствует абсолютно никаких симптомов, кроме заложенности носа, поэтому надеется на лёгкое течение болезни.