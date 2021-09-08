Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом
По словам чиновника, из симптомов его беспокоит только заложенность носа.
Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Видео © Instagram / tsydenov_aleksey
Глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал своим подписчикам в "Инстаграме".
"Уважаемые земляки, добрый день! Ну или не очень добрый. Сюрприз у меня: ковид подхватил", — рассказал Цыденов.
По словам главы региона, он уже дважды прививался от коронавируса, но из-за специфики работы и постоянных встреч избежать заражения не удалось. При этом Цыденов отметил, что не чувствует абсолютно никаких симптомов, кроме заложенности носа, поэтому надеется на лёгкое течение болезни.
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