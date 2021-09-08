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Эксперт рассказал, кому могла быть выгодна крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета

Для подобных масштабных атак необходимо очень много ресурсов, которыми также могут обладать обычные хакеры.

8 сентября, 12:50

Фото © Pexels

Крупнейшая в истории Рунета кибератака, которой на днях подверглись серверы "Яндекса", скорее всего, могла быть выгодна конкурентам компании. Такой точки зрения придерживается эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер. По его мнению, вряд ли за атаку ответственны иностранные государства.

"Я не вижу какого-то профита, кроме, может быть, уменьшения доверия к безопасности "Яндекса" или к самому "Яндексу". Я не думаю, что это какая-то важная цель у других государств. Это потенциально выгодно конкурентам — Google, сервисам небольшим, которые занимаются похожими работами — доставка, облака, такси, поиск, — конкурентам в этих областях", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".

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Геллер объяснил, что для подобных атак необходимо очень много ресурсов и они есть совсем не у всех. Легко предположить, что ими обладают большие корпорации государств. Однако это не совсем так, потому что схожим цифровым потенциалом обладают и группы хакеров, у которых тоже бывают большие сети, ботнеты (сеть компьютеров, заражённая вредоносным программным обеспечением), которые собираются годами по разным каналам с разных устройств.

Как сообщал Лайф, российский IT-гигант "Яндекс" в минувшие выходные подвергся самой крупной атаке в истории российского сегмента Интернета. Там с трудом, но сдержали атаку. Впрочем, она ещё не закончилась, продолжается и на этой неделе. Компания проводит расследование вместе с подрядчиками.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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