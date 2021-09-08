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В Минфине заявили, что сентябрьские выплаты не окажут значимого влияния на инфляцию

Речь идёт о единовременной помощи военным, силовикам и курсантам, а также военным пенсионерам, предложенной на съезде партии "Единая Россия".

8 сентября, 12:42

Фото © Pexels

Дополнительные социальные выплаты в РФ не скажутся на уровне инфляции в стране. Об этом заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума.

"Мы с ЦБ консультировались. Не думаем, что это какой-то значимый эффект будет оказывать на инфляцию до конца года", — сказал он журналистам.

Колычев привёл в пример опыт 2016 года, когда аналогичные выплаты были в меньшем размере произведены. По его словам, тогда какого-то большого эффекта на инфляцию они не оказали.

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Напомним, предложение по единоразовой выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. Указ о выплате военным был подписан российским лидером 31 августа.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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