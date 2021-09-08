В Минфине заявили, что сентябрьские выплаты не окажут значимого влияния на инфляцию
Речь идёт о единовременной помощи военным, силовикам и курсантам, а также военным пенсионерам, предложенной на съезде партии "Единая Россия".
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Дополнительные социальные выплаты в РФ не скажутся на уровне инфляции в стране. Об этом заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума.
"Мы с ЦБ консультировались. Не думаем, что это какой-то значимый эффект будет оказывать на инфляцию до конца года", — сказал он журналистам.
Колычев привёл в пример опыт 2016 года, когда аналогичные выплаты были в меньшем размере произведены. По его словам, тогда какого-то большого эффекта на инфляцию они не оказали.
Напомним, предложение по единоразовой выплате десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. Указ о выплате военным был подписан российским лидером 31 августа.
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