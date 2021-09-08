В Минфине заявили, что сентябрьские выплаты не окажут значимого влияния на инфляцию

Дополнительные социальные выплаты в РФ не скажутся на уровне инфляции в стране. Об этом заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума.

"Мы с ЦБ консультировались. Не думаем, что это какой-то значимый эффект будет оказывать на инфляцию до конца года", — сказал он журналистам.