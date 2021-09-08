Журналисты узнали, кто временно возглавит МЧС после трагической гибели Зиничева

Исполнять обязанности главы МЧС после гибели Евгения Зиничева временно будет его первый зам, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Об этом сообщает РИА "Новости".

Александр Петрович прежде являлся начальником Северо-Западного регионального центра МЧС, возглавлял Главное управление государственной противопожарной службы, а в 90-х служил на кафедре Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России. С 2006 года он занимал должность заместителя главы МЧС, а 4 июня 2018 года был назначен первым замом. Чуприян награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а также ведомственными наградами.