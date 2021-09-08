Журналисты узнали, кто временно возглавит МЧС после трагической гибели Зиничева
Речь идёт о его первом заместителе, который в своё время руководил Главным управлением государственной противопожарной службы.
Фото © ТАСС/Максим Григорьев
Исполнять обязанности главы МЧС после гибели Евгения Зиничева временно будет его первый зам, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Об этом сообщает РИА "Новости".
Александр Петрович прежде являлся начальником Северо-Западного регионального центра МЧС, возглавлял Главное управление государственной противопожарной службы, а в 90-х служил на кафедре Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России. С 2006 года он занимал должность заместителя главы МЧС, а 4 июня 2018 года был назначен первым замом. Чуприян награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а также ведомственными наградами.
Как сообщал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске во время учений, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.
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