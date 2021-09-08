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Семьи погибших при взрыве в ногинской многоэтажке получат по 1 млн рублей

Пострадавшим в зависимости от степени их тяжести выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.

8 сентября, 12:26
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, семьи погибших, а также пострадавшие при взрыве жильцы дома в Ногинске получат компенсации. Также будут отремонтированы машины, повреждённые во время инцидента.

"Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по 1 млн рублей. Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от степени их тяжести. Людям из пострадавших квартир окажут экстренную социальную помощь в размере 30 тыс. рублей на члена семьи. Если же человек проживал один, то ему выплатят 50 тыс. рублей", — сообщается в его телеграм-канале.

Отмечается, что жители дома обеспечены всем необходимым, в том числе едой и тёплыми вещами. Временное размещение им предоставят на выбор в доме отдыха "Боровое" либо в квартирах, которые для них снимут рядом. Желающие смогут остаться у родственников. Припаркованные рядом с домом машины, получившие повреждения при взрыве, также отремонтируют.

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Напомним, ЧП в подмосковном Ногинске произошло в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Лайф узнал, где находился эпицентр взрыва, и публиковал видео с моментом происшествия. По нашим данных, из-под завалов извлечены тела двух погибших, при этом власти Подмосковья официально сообщали об одной жертве. Также девять жильцов пострадали.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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