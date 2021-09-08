Семьи погибших при взрыве в ногинской многоэтажке получат по 1 млн рублей

Согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, семьи погибших, а также пострадавшие при взрыве жильцы дома в Ногинске получат компенсации. Также будут отремонтированы машины, повреждённые во время инцидента.

"Семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по 1 млн рублей. Жители, получившие ранения, получат от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от степени их тяжести. Людям из пострадавших квартир окажут экстренную социальную помощь в размере 30 тыс. рублей на члена семьи. Если же человек проживал один, то ему выплатят 50 тыс. рублей", — сообщается в его телеграм-канале.