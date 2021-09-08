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Россиянин выставил на продажу бутылку водки за 1,5 миллиона рублей

Согласно объявлению, ценный напиток был произведён Хабаровским ликёро-водочным заводом.

8 сентября, 12:24
<p>Фото © <a href="https://vk.com/login?to=/classifieds&u=2&w=product-198582766_48227844_612b7cc58112784b770efe2e" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / "Объявления ВКонтакте</a>"</p>

Фото © VK / "Объявления ВКонтакте"

В городе Бикине Хабаровского края местный житель решил продать бутылку водки 31-летней выдержки. Предложение размещено на сервисе "Объявления ВКонтакте".

Согласно объявлению, спиртное, возможно, является пшеничной водкой производства Хабаровского ликёро-водочного завода. Бутылку никто не вскрывал с 1990 года, когда она была закупорена. Цена вопроса — 1 500 000 рублей.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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