Россиянин выставил на продажу бутылку водки за 1,5 миллиона рублей
Согласно объявлению, ценный напиток был произведён Хабаровским ликёро-водочным заводом.
Фото © VK / "Объявления ВКонтакте"
В городе Бикине Хабаровского края местный житель решил продать бутылку водки 31-летней выдержки. Предложение размещено на сервисе "Объявления ВКонтакте".
Согласно объявлению, спиртное, возможно, является пшеничной водкой производства Хабаровского ликёро-водочного завода. Бутылку никто не вскрывал с 1990 года, когда она была закупорена. Цена вопроса — 1 500 000 рублей.
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