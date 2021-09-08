Россиянин выставил на продажу бутылку водки за 1,5 миллиона рублей

В городе Бикине Хабаровского края местный житель решил продать бутылку водки 31-летней выдержки. Предложение размещено на сервисе "Объявления ВКонтакте".

Согласно объявлению, спиртное, возможно, является пшеничной водкой производства Хабаровского ликёро-водочного завода. Бутылку никто не вскрывал с 1990 года, когда она была закупорена. Цена вопроса — 1 500 000 рублей.