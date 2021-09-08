В Совфеде заявили, что Зиничев погиб как настоящий офицер

Глава МЧС России Евгений Зиничев был очень порядочным человеком и погиб как настоящий офицер. Об этом в разговоре с RT заявил первый замглавы Международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

"Конечно, эта новость, которую я услышал... Я считаю, что это очень трагическое сообщение, человеку всего 55 лет, полон сил. Ну и погиб как настоящий офицер, спасая жизнь человека. Светлая ему память", — отметил сенатор.

Джабаров рассказал о своём знакомстве с Зиничевым в бытность того заместителем директора ФСБ России. До попадания туда он короткое время пребывал в должности губернатора Калининградской области. На всех занимаемых постах Зиничев, со слов сенатора, был очень порядочным и ответственным человеком.