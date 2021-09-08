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В Совфеде заявили, что Зиничев погиб как настоящий офицер

Джабаров отметил, что министр был очень порядочным и ответственным человеком, которого уважали подчинённые и руководители.

8 сентября, 12:14
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Глава МЧС России Евгений Зиничев был очень порядочным человеком и погиб как настоящий офицер. Об этом в разговоре с RT заявил первый замглавы Международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

"Конечно, эта новость, которую я услышал... Я считаю, что это очень трагическое сообщение, человеку всего 55 лет, полон сил. Ну и погиб как настоящий офицер, спасая жизнь человека. Светлая ему память", — отметил сенатор.

В ГД назвали достойнейшим человеком погибшего главу МЧС Зиничева

В ГД назвали достойнейшим человеком погибшего главу МЧС Зиничева

Джабаров рассказал о своём знакомстве с Зиничевым в бытность того заместителем директора ФСБ России. До попадания туда он короткое время пребывал в должности губернатора Калининградской области. На всех занимаемых постах Зиничев, со слов сенатора, был очень порядочным и ответственным человеком.

"Его искренне уважали подчинённые. За то время, когда он работал министром по делам чрезвычайных ситуаций, он существенно улучшил работу ведомства. Очень много было горячих точек в плане различных ЧС, где он лично бывал, освещал и неукоснительно соблюдал все поручения главы государства, касающиеся организации помощи людям", — подчеркнул Джабаров.

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника

Как сообщал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая другого человека. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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