Число пострадавших при взрыве в Ногинске выросло до 15
Отмечается, что двое из них находятся в больнице в тяжёлом состоянии.
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До 15 выросло количество пострадавших в результате взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске. Об этом в разговоре с журналистами заявил заместитель губернатора Московской области Евгений Хромушин.
"Пострадало всего 15 человек, "тяжёлых" — двое, все в больнице, всем оказывается помощь", — сказал он.
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Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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