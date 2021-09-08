Хинштейн рассказал, каким был погибший глава МЧС России Зиничев
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По его словам, министр являлся государственным деятелем великого масштаба и на редкость искренним, совестливым человеком.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Это огромная потеря не только для родных, близких и друзей, не только для МЧС, но и для всей страны, заявил он Лайфу.
"Дикое, совершенно не укладывающееся в голове известие. Только недавно Евгений Николаевич отметил 55-летие. Человек в самом рассвете сил. Как три года министр, очень много планов, которые частично стали реализовываться — и кардинально преобразился облик МЧС и самой службы", — сказал парламентарий.
Хинштейн подчеркнул, что Евгений Зиничев являлся государственным деятелем великого масштаба и на редкость искренним, совестливым человеком. Он добавил, что, учитывая профессиональный путь Зиничева, в нём никогда не было высокомерия и ему удалось сохранить человечность и абсолютную простоту.
Депутат заметил, что глава МЧС РФ был одним из немногих людей, кто мог открыто сказать, на что он способен, а на что — нет. По его мнению, Зиничев доказал это, уходя с должности губернатора Калининградской области, тогда он честно заявил, что это не совсем та работа, которой он готов заниматься. Собеседник Лайфа назвал гибель министра огромной потерей для всей страны.
Ранее стало известно, что глава МЧС России Зиничев погиб на учениях в Норильске. Ему было 55 лет. Евгений Зиничев возглавлял ведомство с мая 2018 года. Президент России Владимир Путин также выразил свои соболезнования в связи с утратой.