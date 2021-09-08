Хинштейн рассказал, каким был погибший глава МЧС России Зиничев

По его словам, министр являлся государственным деятелем великого масштаба и на редкость искренним, совестливым человеком.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Это огромная потеря не только для родных, близких и друзей, не только для МЧС, но и для всей страны, заявил он Лайфу.

"Дикое, совершенно не укладывающееся в голове известие. Только недавно Евгений Николаевич отметил 55-летие. Человек в самом рассвете сил. Как три года министр, очень много планов, которые частично стали реализовываться — и кардинально преобразился облик МЧС и самой службы", — сказал парламентарий.

Хинштейн подчеркнул, что Евгений Зиничев являлся государственным деятелем великого масштаба и на редкость искренним, совестливым человеком. Он добавил, что, учитывая профессиональный путь Зиничева, в нём никогда не было высокомерия и ему удалось сохранить человечность и абсолютную простоту.

Депутат заметил, что глава МЧС РФ был одним из немногих людей, кто мог открыто сказать, на что он способен, а на что — нет. По его мнению, Зиничев доказал это, уходя с должности губернатора Калининградской области, тогда он честно заявил, что это не совсем та работа, которой он готов заниматься. Собеседник Лайфа назвал гибель министра огромной потерей для всей страны.