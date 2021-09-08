В ГД назвали достойнейшим человеком погибшего главу МЧС Зиничева
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С такими людьми, каким был руководитель ведомства, всегда тяжело расставаться, считает собеседник Лайфа.
Глава МЧС Евгений Зиничев был достойнейшим человеком во всех отношениях, его гибель продемонстрировала всецелый профессионализм сотрудников — от младших работников до глав ведомства. Таким мнением с Лайфом поделился член Комитета Государственной думы РФ по международным делам Адальби Шхагошев.
"Когда погибает главный спасатель России, это говорит о том, что эта служба пронизана той профессиональностью, чему они служат и для чего эта служба создана. Конечно, если вспомнить его биографию, те должности, которые он занимал, он, соответственно, не искал лёгких должностей, лёгкой работы. Учитывая его профессиональность, такая работа его находила, и поэтому он погиб", — заявил депутат.
По словам Шхагошева, Зиничев был "достойнейшим офицером, генералом и человеком", который соответствовал своей должности. Он выразил искренние соболезнования родным и близким главы МЧС, заметив, что с такими людьми всегда тяжело расставаться.
Как сообщал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая другого человека. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава Чечни Рамзан Кадыров.