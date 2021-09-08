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Опубликовано 8 сентября 2021, 14:46

В ГД назвали достойнейшим человеком погибшего главу МЧС Зиничева

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

С такими людьми, каким был руководитель ведомства, всегда тяжело расставаться, считает собеседник Лайфа.

Глава МЧС Евгений Зиничев был достойнейшим человеком во всех отношениях, его гибель продемонстрировала всецелый профессионализм сотрудников — от младших работников до глав ведомства. Таким мнением с Лайфом поделился член Комитета Государственной думы РФ по международным делам Адальби Шхагошев.

"Когда погибает главный спасатель России, это говорит о том, что эта служба пронизана той профессиональностью, чему они служат и для чего эта служба создана. Конечно, если вспомнить его биографию, те должности, которые он занимал, он, соответственно, не искал лёгких должностей, лёгкой работы. Учитывая его профессиональность, такая работа его находила, и поэтому он погиб", — заявил депутат.

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника
Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника

По словам Шхагошева, Зиничев был "достойнейшим офицером, генералом и человеком", который соответствовал своей должности. Он выразил искренние соболезнования родным и близким главы МЧС, заметив, что с такими людьми всегда тяжело расставаться.

В Сети появилось последнее видео с главой МЧС Евгением Зиничевым
В Сети появилось последнее видео с главой МЧС Евгением Зиничевым

Как сообщал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая другого человека. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава Чечни Рамзан Кадыров.


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Юлия Исупова
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