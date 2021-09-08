В ГД назвали достойнейшим человеком погибшего главу МЧС Зиничева

Глава МЧС Евгений Зиничев был достойнейшим человеком во всех отношениях, его гибель продемонстрировала всецелый профессионализм сотрудников — от младших работников до глав ведомства. Таким мнением с Лайфом поделился член Комитета Государственной думы РФ по международным делам Адальби Шхагошев.

"Когда погибает главный спасатель России, это говорит о том, что эта служба пронизана той профессиональностью, чему они служат и для чего эта служба создана. Конечно, если вспомнить его биографию, те должности, которые он занимал, он, соответственно, не искал лёгких должностей, лёгкой работы. Учитывая его профессиональность, такая работа его находила, и поэтому он погиб", — заявил депутат.