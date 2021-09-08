"Посвятил жизнь спасению": Президент Сербии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
Министр погиб 8 сентября, спасая человека во время межведомственных учений в Норильске.
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Сербский президент Александр Вучич выразил слова соболезнования Правительству РФ, а также семье, коллегам и друзьям главы МЧС РФ Евгения Зиничева.
"С горечью воспринял весть о трагической гибели министра Евгения Зиничева, который посвятил жизнь спасению людей в самых тяжёлых ситуациях. Выражаю самые глубокие соболезнования", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой лидера страны.
Как писал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая другого человека. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава Чечни Рамзан Кадыров.
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