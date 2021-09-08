НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Посвятил жизнь спасению": Президент Сербии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Министр погиб 8 сентября, спасая человека во время межведомственных учений в Норильске.

8 сентября, 11:30
<p>Фото © ТАСС / PA Images / Srdjan Ilic / PIXSELL</p>

Фото © ТАСС / PA Images / Srdjan Ilic / PIXSELL

Сербский президент Александр Вучич выразил слова соболезнования Правительству РФ, а также семье, коллегам и друзьям главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

"С горечью воспринял весть о трагической гибели министра Евгения Зиничева, который посвятил жизнь спасению людей в самых тяжёлых ситуациях. Выражаю самые глубокие соболезнования", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой лидера страны.

Как писал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске, спасая другого человека. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Сети появилось последнее видео с главой МЧС Евгением Зиничевым

В Сети появилось последнее видео с главой МЧС Евгением Зиничевым

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Предсказания, которые сбываются: Сербский пастух предвидел страшные эпидемии XXI столетия, изобретение сонного оружия и новую войну России

4 сентября, 21:40

Журналисты узнали, кто временно возглавит МЧС после трагической гибели Зиничева

сегодня в 12:40

В Мосгордуме сочли возможным назвать улицу именем погибшего главы МЧС Зиничева

сегодня в 12:33

Эксперт рассказал, кому могла быть выгодна крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета

сегодня в 12:50

Скончался один из героев штурма дворца Амина в Кабуле — Геннадий Кузнецов

сегодня в 12:44

Новости партнеров

Layer 1