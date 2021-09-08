ФСБ оценила сообщения CNN о роли ЦРУ в задержании 33 россиян в Белоруссии

Информация телеканала CNN об обстоятельствах задержания 33 россиян в Минске в 2020 году подтверждает, что спецслужбы Украины, по сути, занимаются актами государственного терроризма. Об этом журналистам сообщил представитель ФСБ России.

Как отметили в службе, в Незалежной не заинтересованы в объективном расследовании операции против граждан РФ в Белоруссии. Факты, предъявленные CNN, обсуждались ещё год назад, поэтому телеканал лишь подтвердил имеющиеся сведения.

"Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться. Эпизод с так называемыми вагнеровцами, который мы считаем изначально уголовно наказуемым деянием, — это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. Всё, что происходит, всё, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем", — объяснил представитель ФСБ.