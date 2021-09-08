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ФСБ оценила сообщения CNN о роли ЦРУ в задержании 33 россиян в Белоруссии

Там уверены, что Киев не заинтересован в объективном расследовании операции против граждан РФ в Белоруссии.

8 сентября, 11:29
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Информация телеканала CNN об обстоятельствах задержания 33 россиян в Минске в 2020 году подтверждает, что спецслужбы Украины, по сути, занимаются актами государственного терроризма. Об этом журналистам сообщил представитель ФСБ России.

Как отметили в службе, в Незалежной не заинтересованы в объективном расследовании операции против граждан РФ в Белоруссии. Факты, предъявленные CNN, обсуждались ещё год назад, поэтому телеканал лишь подтвердил имеющиеся сведения.

"Это обвинение на уровне международного уголовного суда, от этого уже не отвертеться. Эпизод с так называемыми вагнеровцами, который мы считаем изначально уголовно наказуемым деянием, — это спланированное похищение граждан России с территории третьей страны. Всё, что происходит, всё, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем", — объяснил представитель ФСБ.

СМИ узнали о роли ЦРУ в операции с задержанием 33 россиян в Белоруссии

СМИ узнали о роли ЦРУ в операции с задержанием 33 россиян в Белоруссии

Напомним, в 2020 году в Белоруссии было задержано 33 гражданина России по обвинению в подготовке теракта. Никаких доказательств представлено не было. 4 августа во время выступления Александр Лукашенко назвал задержанных людей боевиками, а также сказал, что якобы заслана ещё одна группа, которая должна располагаться где-то на юге страны. В тот же день Украина предложила депортировать граждан России, так как они якобы могли участвовать в боевых действиях в Донбассе. Россия виновными задержанных не считает, потребовав тогда в кратчайшие сроки освободить людей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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