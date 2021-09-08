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В Норильске завершились арктические учения, во время которых погиб Зиничев

55-летний министр попытался спасти известного российского режиссёра Александра Мельника, но сорвался вниз.

8 сентября, 12:09

Фото © МЧС России

Двухдневные арктические учения МЧС России, проходившие в районе Норильска Красноярского края, объявлены завершёнными. Об этом оповестили после пленарного заседания в норильском музее, когда стало известно о гибели главы ведомства Евгения Зиничева.

Межведомственные учения МЧС России по исследованию и ликвидации ЧС были назначены на 7–8 сентября в Арктической зоне. Их планировалось провести одновременно в семи субъектах страны: Красноярском крае, Архангельской и Мурманской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Республике Коми и Якутии.

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника

Как сообщал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске во время учений. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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