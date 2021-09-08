В Норильске завершились арктические учения, во время которых погиб Зиничев
55-летний министр попытался спасти известного российского режиссёра Александра Мельника, но сорвался вниз.
Фото © МЧС России
Двухдневные арктические учения МЧС России, проходившие в районе Норильска Красноярского края, объявлены завершёнными. Об этом оповестили после пленарного заседания в норильском музее, когда стало известно о гибели главы ведомства Евгения Зиничева.
Межведомственные учения МЧС России по исследованию и ликвидации ЧС были назначены на 7–8 сентября в Арктической зоне. Их планировалось провести одновременно в семи субъектах страны: Красноярском крае, Архангельской и Мурманской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Республике Коми и Якутии.
Как сообщал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске во время учений. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.
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