В Норильске завершились арктические учения, во время которых погиб Зиничев

Двухдневные арктические учения МЧС России, проходившие в районе Норильска Красноярского края, объявлены завершёнными. Об этом оповестили после пленарного заседания в норильском музее, когда стало известно о гибели главы ведомства Евгения Зиничева.

Межведомственные учения МЧС России по исследованию и ликвидации ЧС были назначены на 7–8 сентября в Арктической зоне. Их планировалось провести одновременно в семи субъектах страны: Красноярском крае, Архангельской и Мурманской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Республике Коми и Якутии.