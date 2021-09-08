"До последней минуты исполнял свой профессиональный долг": Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
По словам главы Совфеда, все коллеги будут помнить Евгения Зиничева как замечательного человека, истинного патриота и опытного руководителя.
Фото © ТАСС/Роман Пименов
Глава МЧС России Евгений Зиничев, погибший на учениях в Норильске, до последней минуты исполнял свой профессиональный и гражданский долг. Об этом в телеграмме с соболезнованиями написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Евгений Николаевич посвятил жизнь служению России, решению важных государственных задач. На всех занимаемых должностях он проявлял высочайшую компетентность, ответственность, инициативность, стремился приносить максимальную пользу людям. Евгений Николаевич неизменно оставался верен принципам, до последней минуты исполнял свой профессиональный и гражданский долг", — говорится в телеграмме.
Матвиенко выразила искренние соболезнования родным и близким министра, отметив, что все коллеги будут помнить Евгения Зиничева как замечательного человека, истинного патриота и опытного руководителя, а его поступки будут служить образцом личного мужества, стойкости и силы духа.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске во время учений, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.
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