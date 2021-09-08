Глава МЧС России Евгений Зиничев, погибший на учениях в Норильске, до последней минуты исполнял свой профессиональный и гражданский долг. Об этом в телеграмме с соболезнованиями написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Евгений Николаевич посвятил жизнь служению России, решению важных государственных задач. На всех занимаемых должностях он проявлял высочайшую компетентность, ответственность, инициативность, стремился приносить максимальную пользу людям. Евгений Николаевич неизменно оставался верен принципам, до последней минуты исполнял свой профессиональный и гражданский долг", — говорится в телеграмме.