Названа дата похорон убитых в Кузбассе десятилетних девочек

Убитых в Кемеровской области десятилетних школьниц похоронят 9 сентября в городе Киселёвске. Об этом рассказали родители погибших девочек.

"Будут хоронить завтра в Афонино (район города. — Прим. Лайфа). Мы хотим её к родному отцу [похоронить]. Домой привозить не будем", — сообщила мама одной из убитых школьниц РИА "Новости".