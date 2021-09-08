Названа дата похорон убитых в Кузбассе десятилетних девочек
Мужчина, подозреваемый в совершении зверского преступления, задержан.
Фото © ГУ МВД РФ по Кемеровской области
Убитых в Кемеровской области десятилетних школьниц похоронят 9 сентября в городе Киселёвске. Об этом рассказали родители погибших девочек.
"Будут хоронить завтра в Афонино (район города. — Прим. Лайфа). Мы хотим её к родному отцу [похоронить]. Домой привозить не будем", — сообщила мама одной из убитых школьниц РИА "Новости".
Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две десятилетние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине. Он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме. Подозреваемый задержан.
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