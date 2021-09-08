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Названа дата похорон убитых в Кузбассе десятилетних девочек

Мужчина, подозреваемый в совершении зверского преступления, задержан.

8 сентября, 12:19
<p>Фото © ГУ МВД РФ по Кемеровской области</p>

Фото © ГУ МВД РФ по Кемеровской области

Убитых в Кемеровской области десятилетних школьниц похоронят 9 сентября в городе Киселёвске. Об этом рассказали родители погибших девочек.

"Будут хоронить завтра в Афонино (район города. — Прим. Лайфа). Мы хотим её к родному отцу [похоронить]. Домой привозить не будем",сообщила мама одной из убитых школьниц РИА "Новости".

Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две десятилетние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине. Он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме. Подозреваемый задержан.

Расследование дела об убийстве школьниц в Кузбассе взято Генпрокуратурой на особый контроль

Расследование дела об убийстве школьниц в Кузбассе взято Генпрокуратурой на особый контроль

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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