Народное отопление или неисправность: главные версии страшного взрыва в Ногинске Следователи выясняют причины взрыва газа в Ногинске, в результате чего погиб один человек и ещё несколько ранены. 8 сентября, 10:44 Фото © ТАСС

Как теперь уже известно, мощный взрыв прогремел около шести утра на четвёртом этаже в квартире "51" дома 9А по улице 28 Июня города Ногинска. Взрыв обрушил стены на втором, третьем и четвёртом этаже. Всего взрывная волна повредила более 20 квартир.

170 жильцов разрушенного дома эвакуированы. На месте взрыва работают спасатели и следователи. Ранее сообщалось о гибели двух человек, однако пока официально подтверждена смерть одного. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться ещё трое жителей дома. Их состояние неизвестно. По данным регионального МЧС, всего пострадало девять человек — все они доставлены в больницы. Состояние их стабильное.

Из-под обломков достали окровавленную женщину, которую спасатели отнесли в карету скорой помощи. Видео © LIFE

В распоряжение Лайфа попали кадры, на которых жители уговаривают маленькую девочку, сидящую на самом краю разрушенной квартиры, не двигаться. Ребёнка спасли — она госпитализирована с ушибом грудной клетки и позвоночника.

Видео © LIFE

Пока для жильцов дома на базе местного детского сада № 2 организован пункт временного размещения — там находятся 81 человек и 18 детей. По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На месте работают эксперты, которые должны установить точную причину взрыва и очертить круг виновных.

Основные версии взрыва

По предварительным данным, за последний месяц сообщений об утечках либо запахе газа из этого дома в аварийные службы не поступало. В качестве рабочей отрабатывается версия, что один из жителей мог включить газовую плиту, чтобы обогреть квартиру — ночью было около 10 градусов. Судя по всему, ночью огонь погас и газ заполнил помещение. Когда утром включили свет, прогремел взрыв. Похожий случай произошёл этой ночью в Екатеринбурге, где один человек пострадал в результате взрыва газа на улице Индустрии в районе "Уралмаша".

В Администрации Богородского городского округа Лайфу рассказали, что проверка газового оборудования в доме проводилась в мае этого года специализированной организацией "ГИС-Восток" — нарушений выявлено не было. В администрации предположили, что могла произойти утечка газа либо взорвался купленный газовый баллон.

Фото © ТАСС

Также следователи проверяют версии о неисправности магистрального газового оборудования и о неосторожном обращении с газовой печью. По данным Лайфа, версия теракта пока не рассматривается.

Молокозавод и коммунальный сервис

Следователи также изучают, как обслуживался дом. Управляющей компанией является ООО "Веста", которая присматривает за ним с 2018 года после банкротства предыдущей УК — "Партнёр-сервис". Бенефициаром компании является некая Ксения Шевчук. Женщина также числится владельцем нескольких компаний, из которых можно выделить ООО "Вектор" — до октября 2017 года называлось ООО "Ямкинский молочный завод".

Местные СМИ называют истинным бенефициаром молокозавода Владимира Пекарева — председателя Совета депутатов городского округа Электросталь. Ранее он был мэром Электростали и депутатом Госдумы. Некоторое время назад в числе владельцев завода отметилась его дочь — Елена.

Молокозавод активно заключает миллиардные контракты — кормит ногинские и электростальские больницы, а также ряд других здравоохранительных и образовательных учреждений Подмосковья. В прошлом году ООО "Вектор" заключил 135 контрактов на полтора миллиарда рублей.

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Фирмы, занимающиеся поставкой питания в школы Ногинска, ранее контролировал некий Игорь Шевчук, возможно, близкий родственник Ксении Шевчук. Он брал на госзакупках в Подмосковье самые "жирные" контракты. В совладельцах фирм Ксении и Игоря Шевчук часто фигурируют супруги Жигач. Известно, что несколько лет назад Владимира Жигача подозревали в монополизме при поставках детского питания в Подмосковье. За несколько лет он получил контрактов на шесть миллиардов, о чём в своё время писал Лайф.

В настоящее время Жигач вышел из состава учредителей всех своих фирм. Частью из них владеют сейчас Ирина Жигач и та самая Ксения Шевчук.

Авторы Станислав Сенькин