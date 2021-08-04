Заложники работы: Семеро рабочих на лучшем химкомбинате юга России могли сгореть из-за страха потерять своё место В конце июля на крупнейшем предприятии Каменска-Шахтинского произошёл взрыв. Сегодня в городе объявлен траур по погибшим. Лайф выяснил важные подробности инцидента. 3 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Даже по прошествии нескольких дней полную картину произошедшего установить трудно — сотрудники Федерального казённого предприятия (ФКП) "Комбинат "Каменский", где произошёл инцидент, и силовики от комментариев воздерживаются, что можно понять, учитывая секретный статус оборонного предприятия. 4 августа в городе объявлен траур.

Примерная картина инцидента такова: вечером 29 июля в одном из закрытых цехов, где налажен полностью автоматизированный процесс производства, вышло из строя оборудование. Автоматические системы настройки не сработали, тогда 39-летний начальник смены Алексей Бойко принял решение войти с группой из шести рабочих внутрь цеха и самостоятельно починить оборудование.

В результате раздался мощный взрыв — загоревшиеся, как факелы, люди в шоковом состоянии выбежали из цеха. Пятеро мужчин и две женщины были срочно доставлены в каменскую ЦГБ. Некоторые даже сами дошли до носилок. Но выжить у них шанса не было — процент обгоревшей кожи достигал 90–95%. 2 августа вечером в реанимации умер последний пострадавший.

Сейчас на месте работает опергруппа Минпромторга, которую возглавляет директор Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии министерства Дмитрий Капранов. Группа уже пришла к выводам, что погибшие в огне люди не имели права находиться в цеху, где произошёл взрыв.

Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Преступление по этой статье наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности. Дело взято под особый контроль.

Правда, поиск виновных осложняется тем фактом, что комбинат является образцово-показательным предприятием не только для Каменска-Шахтинского, но и для всей Ростовской области.

Успешный комбинат

Федеральное казённое предприятие (ФКП) "Комбинат "Каменский" возникло в 2006 году при реорганизации бывшего одноимённого ФГУПа. История комбината берёт своё начало ещё с 1939 года. Это градообразующее предприятие Каменска-Шахтинского — на нём трудится более трёх тысяч человек. ФКП отчисляет в городскую и областную казну десятки миллионов рублей налогов, жертвует средства на социальные проекты мэрии.

Комбинат производит реагенты, применяющиеся при изготовлении лаков, красок и текстиля. Ассортимент продукции довольно широкий. За год комбинат выпускает продукции примерно на 19 миллиардов рублей. География поставок — от США до Китая. Есть и секретная часть работы — "химическая продукция специального назначения". Предположительно, речь идёт о комплектующих для современных систем залпового огня. Из-за этого все работники комбината подписывают бумагу, обязывающую их не покидать пределы России в течение пяти лет после увольнения.

Раньше предприятие часто проверяло МЧС, находя разнообразные нарушения. Например, в 2019 году на комбинате не обеспечили проведение повторной обработки конструкций здания в связи с окончанием гарантированного срока огнезащитной эффективности, а также запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивали возможность свободного открывания изнутри. В последние годы никаких нарушений МЧС не находило.

Частный бизнес эффективного гендира

С 2001 года комбинат возглавляет 68-летний Сергей Поваров. На официальном сайте сказано, что Сергей Александрович начал трудовую деятельность в 1970 году, пройдя путь от слесаря-наладчика до генерального директора предприятия. Поваров когда-то вывел предприятие из кризиса и поставил на коммерческие рельсы. Его научно-производственная деятельность неоднократно отмечалась правительственными и ведомственными наградами.

Мэр Каменска-Шахтинского вручает Сергею Поварову диплом за эффективность. Фото © Gazetapik.ru

Не забывает Поваров и о своём кармане. Согласно данным СПАРК, в разное время он основал шесть компаний. В настоящее время владеет полуживой транспортной компанией в Санкт-Петербурге ООО "Про100транс". А также руководит тульской ООО "ВТП-Система", основным видом деятельности которой указана оптовая торговля пластмассами и резиной в первичных формах. Бенефициаром этого предприятия указан некий Виктор Захаров, на которого были записаны десятки разных фирм. Это может говорить о том, что Захаров лишь номинальный владелец юрлица.

Фото © СПАРК

Предприятие небедное — выручка ООО "ВТП-Система" в 2020 году составила 217 млн рублей. Все заключённые фирмой контракты касаются медицинских учреждений страны. Фирма поставляет медицинские инструменты и оборудование, крупнейшим контрагентом (22,2% от числа всех контрактов) является Самарский кардиологический диспансер — ГБУЗ СОККД им. В.П. Полякова.

Также в 2011 году Поваров основал в Калуге управляющую компанию ООО "Т.С.Ж. Перлит". В том же году он вышел из учредителей, передав долю некой Майе Александровне Поваровой — предположительно, своей сестре. С 2014 года Поварова — председатель ТСЖ.

12-часовые смены и страх за своё место

По местным меркам здесь высокие зарплаты (35–40 тыс.) и хороший социальный пакет. Работники комбината дорожат своим местом — ведь на него, в случае чего, уже выстроена очередь. А санкции за проваленный участок работы могут быть серьёзными вплоть до увольнения.

Фото © VK / Подслушано в Каменске-Шахтинском

В комментариях в соцсетях к новости о взрыве на комбинате местные говорят о том, что погибшие стали заложниками успешности предприятия. Многочисленные заказы породили производственную гонку — незадолго до инцидента на комбинате даже якобы вводили 12-часовую смену в нарушение трудового законодательства. Также говорят об инциденте, произошедшем за месяц до трагедии, из-за чего вернули обычный трудовой день. Рабочие не верят, что наказание постигнет гендиректора предприятия Сергея Поварова. По их мнению, вину "повесят" на сгоревшего вместе с остальными начальника смены Алексея Бойко, который и принял решение войти в цех. Формально именно он нарушил технику безопасности.

Авторы Станислав Сенькин