В Мосгордуме сочли возможным назвать улицу именем погибшего главы МЧС Зиничева

Трагически погибший глава МЧС России Евгений Зиничев был человеком, работающим на совесть, не щадя здоровья и жизни. Об этом в беседе с Лайфом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Я могу сказать о нём, как о высочайшего уровня профессионале. У нас МЧС, с моей точки зрения, одна из грамотно построенных и надёжных структур, в которых работают люди, которые работают на совесть, не щадя ни своего здоровья, ни жизни. Зиничев как раз относится к таким людям", — отметил Герасимов.