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В Мосгордуме сочли возможным назвать улицу именем погибшего главы МЧС Зиничева

По словам собеседника Лайфа, героический поступок, который совершил министр, достоин памяти.

8 сентября, 12:33
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Трагически погибший глава МЧС России Евгений Зиничев был человеком, работающим на совесть, не щадя здоровья и жизни. Об этом в беседе с Лайфом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Я могу сказать о нём, как о высочайшего уровня профессионале. У нас МЧС, с моей точки зрения, одна из грамотно построенных и надёжных структур, в которых работают люди, которые работают на совесть, не щадя ни своего здоровья, ни жизни. Зиничев как раз относится к таким людям", — отметил Герасимов.

По словам собеседника Лайфа, героический поступок, который совершил Зиничев, достоин памяти. Герасимов допустил возможность увековечить фамилию главы ведомства в названии улицы или же сделать памятную табличку. Он уточнил, что пока таких предложений не поступало.

В ГД назвали достойнейшим человеком погибшего главу МЧС Зиничева

В ГД назвали достойнейшим человеком погибшего главу МЧС Зиничева

Как сообщал Лайф, 55-летний Евгений Зиничев погиб в Норильске во время учений, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Ведомство он возглавлял с 2018 года. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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