Матвиенко выразила гордость несгибаемой волей защитников блокадного Ленинграда
В полдень в Петербурге включат громкоговорители, по которым будут транслироваться текст о мужестве и героизме ленинградцев и удары метронома.
Фото © Facebook / Совет Федерации
По случаю 80-летней годовщины начала блокады Ленинграда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с обращением к жителям города. Сообщение спикера верхней палаты Федерального собрания опубликовано на сайте СФ.
"В памяти народной навсегда запечатлены героические свершения павших за время бесчеловечной блокады воинов-красноармейцев и простых ленинградцев, по-прежнему не утихает щемящая боль утраты", — сообщила Матвиенко.
Матвиенко также подчеркнула, что "несгибаемой волей" погибших, "бесконечной любовью к Отечеству, тяжелейшим трудом в условиях бомбёжек и страшного голода, ратным мастерством и самоотверженностью в схватках с силами врага" было "выковано настоящее и будущее города на Неве".
"Мы безмерно благодарны поколению победителей, гордимся мужеством и стойкостью ветеранов-блокадников, чтим память тех, кто не дожил до освобождения из окружения и триумфального сокрушения нацистского режима", — добавила председатель СФ.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге в День памяти жертв блокады объявят общегородскую минуту молчания. В полдень 8 сентября в городе включат громкоговорители, по которым будут транслироваться текст о мужестве и героизме ленинградцев и удары метронома.
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