Матвиенко выразила гордость несгибаемой волей защитников блокадного Ленинграда

По случаю 80-летней годовщины начала блокады Ленинграда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с обращением к жителям города. Сообщение спикера верхней палаты Федерального собрания опубликовано на сайте СФ.

"В памяти народной навсегда запечатлены героические свершения павших за время бесчеловечной блокады воинов-красноармейцев и простых ленинградцев, по-прежнему не утихает щемящая боль утраты", — сообщила Матвиенко.

Матвиенко также подчеркнула, что "несгибаемой волей" погибших, "бесконечной любовью к Отечеству, тяжелейшим трудом в условиях бомбёжек и страшного голода, ратным мастерством и самоотверженностью в схватках с силами врага" было "выковано настоящее и будущее города на Неве".

"Мы безмерно благодарны поколению победителей, гордимся мужеством и стойкостью ветеранов-блокадников, чтим память тех, кто не дожил до освобождения из окружения и триумфального сокрушения нацистского режима", — добавила председатель СФ.