НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Матвиенко выразила гордость несгибаемой волей защитников блокадного Ленинграда

В полдень в Петербурге включат громкоговорители, по которым будут транслироваться текст о мужестве и героизме ленинградцев и удары метронома.

8 сентября, 12:34
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pg/SovFedInfo/photos/?ref=page_internal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации</a></p>

Фото © Facebook / Совет Федерации

По случаю 80-летней годовщины начала блокады Ленинграда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с обращением к жителям города. Сообщение спикера верхней палаты Федерального собрания опубликовано на сайте СФ.

"В памяти народной навсегда запечатлены героические свершения павших за время бесчеловечной блокады воинов-красноармейцев и простых ленинградцев, по-прежнему не утихает щемящая боль утраты", — сообщила Матвиенко.

Матвиенко также подчеркнула, что "несгибаемой волей" погибших, "бесконечной любовью к Отечеству, тяжелейшим трудом в условиях бомбёжек и страшного голода, ратным мастерством и самоотверженностью в схватках с силами врага" было "выковано настоящее и будущее города на Неве".

"Какие упёртые эти русские": Опубликованы письма бойца вермахта о блокаде Ленинграда

"Какие упёртые эти русские": Опубликованы письма бойца вермахта о блокаде Ленинграда

"Мы безмерно благодарны поколению победителей, гордимся мужеством и стойкостью ветеранов-блокадников, чтим память тех, кто не дожил до освобождения из окружения и триумфального сокрушения нацистского режима", — добавила председатель СФ.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге в День памяти жертв блокады объявят общегородскую минуту молчания. В полдень 8 сентября в городе включат громкоговорители, по которым будут транслироваться текст о мужестве и героизме ленинградцев и удары метронома.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1