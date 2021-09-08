Скончался один из героев штурма дворца Амина в Кабуле — Геннадий Кузнецов

На 74-м году жизни скончался полковник в отставке Геннадий Кузнецов. Он был командиром краснодарской "Альфы" и героем штурма дворца Амина в Кабуле. Об этом сообщается на сайте международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

"27 декабря 1979 года в составе группы "Гром" ("Альфа") штурмовал в Кабуле укрепрайон и дворец Тадж-Бек, был тяжело ранен в бедро. Награждён орденом Красного Знамени. В 1980-х годах Геннадий Андреевич выезжал в Афганистан на "боевую стажировку", где проверял в реальных условиях войны пришедшую в группу "А" молодёжь, отрабатывал с ней все необходимые для бойца спецназа профессиональные навыки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем он стал первым командиром краснодарской "Альфы". Кузнецов пользовался огромным уважением. Его отличали дружелюбие, позитивный настрой, выдержка, стойкость, профессионализм и ответственность за порученное дело. Боевые товарищи подчеркнули, что он навсегда останется в их сердцах.