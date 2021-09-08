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Скончался один из героев штурма дворца Амина в Кабуле — Геннадий Кузнецов

Во время операции он был ранен, а по возвращении на Родину награждён орденом Красного Знамени.

8 сентября, 12:44
<p>Фото © Официальный <a href="https://alphagroup.ru/news/show/254" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"</p>

Фото © Официальный сайт международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

На 74-м году жизни скончался полковник в отставке Геннадий Кузнецов. Он был командиром краснодарской "Альфы" и героем штурма дворца Амина в Кабуле. Об этом сообщается на сайте международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".

"27 декабря 1979 года в составе группы "Гром" ("Альфа") штурмовал в Кабуле укрепрайон и дворец Тадж-Бек, был тяжело ранен в бедро. Награждён орденом Красного Знамени. В 1980-х годах Геннадий Андреевич выезжал в Афганистан на "боевую стажировку", где проверял в реальных условиях войны пришедшую в группу "А" молодёжь, отрабатывал с ней все необходимые для бойца спецназа профессиональные навыки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем он стал первым командиром краснодарской "Альфы". Кузнецов пользовался огромным уважением. Его отличали дружелюбие, позитивный настрой, выдержка, стойкость, профессионализм и ответственность за порученное дело. Боевые товарищи подчеркнули, что он навсегда останется в их сердцах.

Идеальная операция. Как советский спецназ дворец Амина брал

Идеальная операция. Как советский спецназ дворец Амина брал

А ранее у Лайфа был большой материал о работе бойцов подразделения "Альфа", которые спасают нас от терроризма. Они безоговорочно готовы проститься даже со своей жизнью, чтобы нетронутыми остались женщины, старики и дети, хотя дома каждого из них ждут семьи.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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