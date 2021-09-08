Препарат для похудения: Почему экс-помощницу Дворковича будут судить за отдых в Доминикане В суд направили дело о взятке в четыре миллиона рублей, которую, по версии следствия, получила от фармацевтов бывшая сотрудница аппарата вице-премьера Аркадия Дворковича. 7 сентября, 21:40 Анастасия Алексеева. Фото © "Коммерсант" / Игорь Иванко

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении обвиняемой во взяточничестве Анастасии Алексеевой — бывшей помощницы двух вице-премьеров: Аркадия Дворковича и Антона Силуанова. Алексееву задержали ещё в феврале 2020 года. Сейчас ей предъявлено обвинение по особо тяжкой ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), за что она может получить до 15 лет лишения свободы.

Кроме неё на скамье подсудимых вскоре также окажется Алексей Борисов — генеральный директор некогда мощной группы компаний "Медполимерпром", имевшей статус единственного поставщика изделий из ПВХ для медицинских целей. По версии следователей, он также мог быть в числе взяткодателей.

Анастасия Алексеева. Фото © "Коммерсант" / Игорь Иванко

— 2 сентября к нам поступили дела Анастасии Алексеевой и Алексея Борисова, но дата их рассмотрения пока не назначена, — сообщили Лайфу в пресс-службе Мещанского райсуда Москвы.

Кружок коррупционеров

По версии следствия, в 2016 году от топ-менеджеров фармкомпаний "Р-Фарм" и "Промомед Рус" Алексеева получила две дорогостоящие туристические поездки на отдых в Таиланд и Доминикану. Общая стоимость билетов и путёвок могла составлять более четырёх миллионов рублей. Следствие считает это взяткой в особо крупном размере.

За это, как считает следствие, помощница Дворковича должна была решить вопрос, чтобы в "список подлежащих предметно-количественному учёту" не включали два дорогостоящих препарата для снижения веса: "Редуксин" и "Редуксин-лайт".

Под подозрением в посредничестве при даче взятки оказались советник генерального директора компании "Р-Фарм" Вадим Белоножко, генеральный директор "Промомед Рус" Максим Якушкин ("Промомед" является одним из крупнейших производителей "Редуксина"), а также гражданин США русского происхождения Джин Мирон Спектор, бывший председатель совета директоров "Медполимерпром".

В ходе следствия Алексеева отрицала свою вину, утверждая, что она никак не влияла на бюрократические процедуры, связанные с юридическим статусом таблеток, а путёвки ей подарил Джин Спектор, с которым её якобы связывают близкие личные отношения.

Джин (Евгений) Спектор. Фото © "Коммерсант" / Игорь Иванко

Весной этого года уголовное преследование в отношении Белоножко и Якушкина было прекращено, и сейчас оба проходят по делу в качестве свидетелей.

В отличие от них, Спектор остался фигурантом дела. Поскольку американец полностью признал вину и заключил сделку со следствием, его дело выделили в отдельное производство. Этим летом он был приговорён Останкинским судом Москвы по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в особо крупном размере) к четырём годам колонии строгого режима и штрафу в 14,1 миллиона рублей.

За чей счёт Пхукет?

На суде уроженец Ленинграда Евгений Миронович Спектор (так его звали до переезда в Америку) подтвердил, что ранее был председателем совета директоров компании "Медполимерпром" и вёл дела вместе с Алексеем Борисовым. А его защита после заседания уточнила прессе, что передача взятки состоялась в тот период, когда Алексеева была помощником Дворковича.

Сам Борисов свою вину по уголовному делу о даче взятки должностному лицу признал ещё в декабре прошлого года. Сейчас он находится под домашним арестом.

Как отмечают эксперты рынка медицинского оборудования, в то время Джин Спектор активно занимался GR-продвижением бизнеса "Медполимерпрома". В апреле 2017 года, он якобы принял участие в совещании у Аркадия Дворковича, на котором обсуждались меры поддержки локализации производства медизделий, при этом на мероприятии из представителей бизнеса больше никто не присутствовал.

После этого осенью 2017-го Министерство промышленности и торговли утвердило перечень государственных поставщиков одноразовых медицинских изделий из поливинилхлорида, в котором оказалась только одна компания — "Медполимерпром". Благодаря этому решению фирма на долгое время оказалась монополистом на рынке госпоставок медизделий.

Аркадий Дворкович. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Весной 2018 года Дворкович ушёл в отставку, а в декабре, после многочисленных обращений производителей и тяжб в Верховном суде РФ, вице-премьер Дмитрий Козак пересмотрел правила игры на этом рынке. Принятые постановления обновили таким образом, что на преференции смогли претендовать все отечественные производители.

Судя по данным базы СПАРК, резкий скачок доходов "Медполимерпрома" действительно пришёлся на 2018 год. Фирма с выручкой в несколько десятков миллионов рублей неожиданно смогла заработать 650 миллионов. В 2019-м уже чуть меньше — почти полмиллиарда. И лишь в прошлом году её доходы вернулись к обычным для компании значениям — около 40 миллионов рублей.

Судьба резидента

47-летняя Анастасия Алексеева никогда не имела своего бизнеса, не регистрировалась как ИП и посвятила свою жизнь госслужбе. В бюджетных организациях работала как минимум с конца 90-х. Все нулевые — практически до самого преобразования в МЭР — её работодателем было МЭРТ — Министерство экономического развития и торговли.

Известно также, что до мая 2018 года Алексеева трудилась в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича, а после перешла в секретариат Антона Силуанова в аппарате правительства, когда он был не только министром финансов, но и первым вице-премьером.

Антон Силуанов. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Работа у нового начальника не задалась почти сразу: по некоторым данным, в ноябре 2018 года её уволили из правительства из-за передачи третьим лицам служебной информации.

Перед своим задержанием в феврале 2020 года Алексеева занимала должность советника заместителя председателя фонда "Сколково".

Бедная Настя

Формально на протяжении своей карьеры Алексеева жила довольно скромно. В марте 2010 года она попала в криминальную хронику: у здания Администрации Президента на Старой площади неизвестный похитил из её сумочки кошелёк, в котором, как она сама указала в заявлении о краже, лежали служебное удостоверение и... всего две тысячи рублей.

В то время она ездила на подержанном шестилетнем автомобиле Opel Vectra, а в 2011 году Алексеева приобрела новенький чёрный Ford Focus. Спустя пять лет она переписала его на 83-летнюю пенсионерку из Курска, в 2002 году попавшую в поле зрения белгородской полиции по причине проживания в городе без регистрации. После этого машины на Алексеевой не числились.

Лайфу удалось выяснить, что, например, в 2019 году она числилась сотрудником Управления делами Президента РФ. На этом месте её годовой доход составил чуть меньше четырёх миллионов рублей.

Жильё Анастасии Алексеевой в Куркине

Также Лайф нашёл две квартиры Анастасии Алексеевой. Сначала она жила в двушке площадью 60 квадратных метров в центре Москвы, по адресу: улица Грузинская, 12. Невзрачное с виду строение находится в престижном Пресненском районе столицы. Из окон дома, находящегося почти на берегу Малого Пресненского пруда, можно любоваться Московским зоопарком. За квартиры меньшей площади в соседних домах продавцы сейчас просят 26 миллионов рублей.

Затем она перебралась в столичный район Куркино — это уже за МКАД. На улице Воротынской женщина поселилась в просторной двушке площадью почти 70 квадратов. Здесь расположен современный комплекс монолитно-кирпичных зданий, в котором квартиры схожей площади продаются по 20 миллионов рублей. По данным ЕГРН, ей принадлежит половина квартиры, которая досталась Алексеевой по договору дарения от родственников.

Авторы Евгений Кузнецов