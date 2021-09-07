Домработник вынес из элитного коттеджа основателя "Газгольдера" 100 тысяч рублей

Домработник основателя музыкального лейбла "Газгольдер" Евгения Антимония украл из его элитного коттеджа в Барвихинском сельском поселении 100 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Антимоний обратился в полицию с заявлением несколько дней назад, рассказав о пропаже денег. Оперативники сняли отпечатки пальцев, опросили очевидцев и установили, что кражу совершил штатный 33-летний домработник, давно помогавший семье Евгения по хозяйству. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение, а хозяева проверяют другие вещи на предмет пропажи.