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Домработник вынес из элитного коттеджа основателя "Газгольдера" 100 тысяч рублей

Данные грабителя уже есть у правоохранителей, сейчас они устанавливают его местонахождение.

7 сентября, 13:49
<p>Евгений Антимоний. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ramsh_kurskiy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ramsh_kurskiy</a></p>

Евгений Антимоний. Фото © Instagram / ramsh_kurskiy

Домработник основателя музыкального лейбла "Газгольдер" Евгения Антимония украл из его элитного коттеджа в Барвихинском сельском поселении 100 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Антимоний обратился в полицию с заявлением несколько дней назад, рассказав о пропаже денег. Оперативники сняли отпечатки пальцев, опросили очевидцев и установили, что кражу совершил штатный 33-летний домработник, давно помогавший семье Евгения по хозяйству. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение, а хозяева проверяют другие вещи на предмет пропажи.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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