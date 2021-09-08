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Шойгу — о Зиничеве: Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни

Глава МЧС РФ скончался сегодня, 8 сентября, во время учений в Красноярском крае, пытаясь спасти известного российского режиссёра Александра Мельника.

8 сентября, 12:58
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / пресс-служба Правительства РФ</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / пресс-служба Правительства РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, отметив, что он был настоящим спасателем.

"Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни", — сказал Шойгу.

В Сети появилось последнее видео с главой МЧС Евгением Зиничевым

В Сети появилось последнее видео с главой МЧС Евгением Зиничевым

Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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