Шойгу — о Зиничеве: Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни
Глава МЧС РФ скончался сегодня, 8 сентября, во время учений в Красноярском крае, пытаясь спасти известного российского режиссёра Александра Мельника.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / пресс-служба Правительства РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, отметив, что он был настоящим спасателем.
"Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни", — сказал Шойгу.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.
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