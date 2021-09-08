Шойгу — о Зиничеве: Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни

Глава МЧС РФ скончался сегодня, 8 сентября, во время учений в Красноярском крае, пытаясь спасти известного российского режиссёра Александра Мельника.