Вице-губернатор Подмосковья назвал основную причину взрыва в Ногинске

По основной версии, причиной взрыва в Ногинске стала утечка бытового газа. А вот что именно к ней привело — разберётся следствие, заявил журналистам вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

"Пока основная причина — бытовой газ. В доме есть организация, которая обслуживала газовое оборудование. Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ, поэтому, соответственно, следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования", — сказал он.