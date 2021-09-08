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Вице-губернатор Подмосковья назвал основную причину взрыва в Ногинске

Теперь следствию предстоит выяснить, был ли он результатом халатности или других обстоятельств.

8 сентября, 13:11
<p>Фото © МЧС РФ</p>

Фото © МЧС РФ

По основной версии, причиной взрыва в Ногинске стала утечка бытового газа. А вот что именно к ней привело — разберётся следствие, заявил журналистам вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

"Пока основная причина — бытовой газ. В доме есть организация, которая обслуживала газовое оборудование. Есть отметки в электронных журналах о проведении техработ, поэтому, соответственно, следственные органы будут разбираться: это несчастный случай, халатность или, соответственно, нарушение эксплуатации газового оборудования", — сказал он.

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Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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