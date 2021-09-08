Ребёнок может находиться под завалами на месте взрыва в Ногинске
Ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних были доставлены в местную ЦРБ.
Фото © МЧС РФ
Под завалами на месте взрыва бытового газа в жилой многоэтажке в Ногинске может находиться ребёнок. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
"Под завалами может находиться ребёнок. Спасатели ведут его поиски", — сказал собеседник агентства.
Напомним, ранее уже сообщалось о двух детях, которые пострадали в результате ЧП. Они и ещё четверо взрослых были доставлены в местную больницу. Всего же, по последним данным, при взрыве пострадало 15 человек.
Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл сегодня в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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