Ребёнок может находиться под завалами на месте взрыва в Ногинске

Под завалами на месте взрыва бытового газа в жилой многоэтажке в Ногинске может находиться ребёнок. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Напомним, ранее уже сообщалось о двух детях, которые пострадали в результате ЧП. Они и ещё четверо взрослых были доставлены в местную больницу. Всего же, по последним данным, при взрыве пострадало 15 человек.