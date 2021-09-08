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Патриарх Кирилл назвал погибшего Зиничева образцом настоящего спасателя

Глава РПЦ подчеркнул, что министр стал примером мужества и самопожертвования.

8 сентября, 13:31
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования соратникам, родным и близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. По его мнению, генерал является образцом настоящего спасателя.

"Исполняя служебный долг, почивший героически пытался спасти жизнь человека, упавшего в воду, делом явил пример мужества и самопожертвования — образец того, каким призван быть настоящий спасатель, готовый, не раздумывая, прийти на помощь каждому страждущему. Да вменит ему Господь подвиг сей в праведность!"говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

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В среду в Норильске на учениях МЧС произошла трагедия: глава ведомства Евгений Зиничев погиб, спасая человека. Лайф рассказал, как погиб глава МЧС России и чем был известен генерал.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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