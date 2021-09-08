Патриарх Кирилл назвал погибшего Зиничева образцом настоящего спасателя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования соратникам, родным и близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. По его мнению, генерал является образцом настоящего спасателя.

"Исполняя служебный долг, почивший героически пытался спасти жизнь человека, упавшего в воду, делом явил пример мужества и самопожертвования — образец того, каким призван быть настоящий спасатель, готовый, не раздумывая, прийти на помощь каждому страждущему. Да вменит ему Господь подвиг сей в праведность!" — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.