Патриарх Кирилл назвал погибшего Зиничева образцом настоящего спасателя
Глава РПЦ подчеркнул, что министр стал примером мужества и самопожертвования.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования соратникам, родным и близким погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. По его мнению, генерал является образцом настоящего спасателя.
"Исполняя служебный долг, почивший героически пытался спасти жизнь человека, упавшего в воду, делом явил пример мужества и самопожертвования — образец того, каким призван быть настоящий спасатель, готовый, не раздумывая, прийти на помощь каждому страждущему. Да вменит ему Господь подвиг сей в праведность!" — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
В среду в Норильске на учениях МЧС произошла трагедия: глава ведомства Евгений Зиничев погиб, спасая человека. Лайф рассказал, как погиб глава МЧС России и чем был известен генерал.
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