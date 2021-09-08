Настоящий спасатель: Как погиб глава МЧС России Евгений Зиничев В среду в Норильске на учениях МЧС произошла трагедия: глава ведомства Евгений Зиничев погиб, спасая человека. Чем был известен генерал. 8 сентября, 12:54 Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Трагедия на учениях

55-летний глава МЧС Евгений Зиничев прилетел в Норильск на масштабные опытно-исследовательские ведомственные учения в Арктике. Планировалось отработать разные сценарии чрезвычайных ситуаций, пожаров и спасения людей.

Красноярский край, Дудинка, 7 сентября 2021. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев (в центре) во время прибытия в порт города перед началом учений по защите от ЧС в арктической зоне. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

В среду появилась шокирующая информация о трагической гибели Евгения Зиничева.

— Вертолёт летит в норильскую больницу № 1, требуется два реанимобиля, аппарат ИВЛ и вторая группа крови, — такое сообщение, по данным Лайфа, передали сегодня утром в единую диспетчерскую службу МЧС. Через три часа ведомство сообщило о гибели своего руководителя.

— С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь на учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев, — сообщили представители МЧС.

Некоторые подробности вскоре озвучила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Сотрудники редакции работали на этих учениях.

— Зиничев с оператором стояли на краю выступа, оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно. Никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень, — написала Симоньян в своём блоге.

По некоторым данным, трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон, который расположен в западной части Путоранского заповедника. Это живописные места и достопримечательность, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей.

Оператора, которого пытался спасти глава МЧС, звали Александр Мельник. Он приехал для выбора места съёмок своего нового документального фильма, посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути.

Обоих пострадавших вертолётом направили в Первую городскую больницу Норильска. Однако Зиничев и Мельник скончались в пути.

Соболезнования после трагической гибели главы МЧС выразили президент России Владимир Путин, глава Чечни Рамзан Кадыров, российские и зарубежные политики и общественные деятели.

— Президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС. Их связывают многие годы совместной работы, это большая утрата, — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Генерал-полковник

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Евгений Зиничев родился в Ленинграде. После окончания школы пошёл по призыву в армию и отслужил на Северном флоте. Когда демобилизовался, вступил в ряды КПСС и устроился на работу в КГБ. Перестройка не сильно повлияла на карьеру Зиничева. В 90-е он перешёл в Федеральную службу охраны, в нулевые стал сотрудником Службы безопасности Президента РФ, в десятые руководил калининградским Управлением ФСБ. В 2016 году ему поручили исполнять обязанности губернатора Калининградской области, затем назначили замглавы ФСБ России и присвоили звание генерал-лейтенанта. В 2018 году Евгений Зиничев стал генерал-полковником и возглавил МЧС.

У Евгения Зиничева остались жена, сын и трое внуков.

Александр Мельник. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Мельник — известный российский кинорежиссёр, обладатель кинопремии "Ника", сценарист, член Гильдии кинорежиссёров России. Ровно два месяца назад ему исполнилось 63 года. Родился он на территории современного Луганска (Украина).

Самые знаменитые фильмы Александра Мельника: фантастика "Новая Земля", историческая драма "Территория", документалка "Земля леопарда, или Феномен человека". По образованию он инженер-гидролог. В своё время работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. В перестройку сменил профессию, став корреспондентом газет "Советская Молдавия" и "Вечерний Кишинёв". На рубеже веков управлял собственным издательством, а в начале нулевых переквалифицировался в кинорежиссёры.

У режиссёра остались жена, трое детей и десять внуков. Один из его сыновей — Антон Мельник — известный продюсер.

Авторы Егор Пережогин