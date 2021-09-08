Историк Лурье: Число погибших в ленинградскую блокаду красноречивее страшных снимков

Известный историк и основатель Комитета 8 сентября Лев Лурье рассказал об акции, которая с 2018 года проводится в День памяти жертв ленинградской блокады. Сегодня любой желающий сможет прийти в любое памятное место, связанное с трагическими событиями тех лет, и зачитать имена погибших. По словам историка, чтобы произнести все имена, понадобятся годы. За то время, пока проводится акция, прозвучало 60 тысяч имен из 850 тысяч известных, сообщает газета "Петербургский дневник". Все имена перечислены на сайте leningrad1941.ru.

"У нас есть полная база погибших в блокаду — семь томов, изданных Публичкой, их можно взять в любой школьной библиотеке. Списки сформировались по выданным свидетельствам о смерти", — рассказывает Лурье.

Рассуждая о том, что всё-таки эффективнее для воспитания подрастающего поколения: показывать страшные фотографии из блокадного города или зачитывать имена погибших, историк развёл руками — каждому своё. Кому-то и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады кажется праздником, хотя сам Лурье уверен, что 27 января — это скорбная дата.

"Всё же число погибших красноречивее снимков. И у нас родилась вот такая народная инициатива. Возможно, кто-то может придумать нечто лучшее, мы же просто делаем своё дело и подаём пример. Кому-то кажется, что 27 января — дата праздничная, хотя она тоже скорбная, и её надо отмечать салютом и полевой кухней. Пусть делают. А мы будем читать имена", — добавил он.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. По разным данным, за время блокады с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года от голода, холода, обстрелов и бомбёжек погибло до полутора миллионов человек. Лайф публиковал десять фотографий и фактов о тех днях.