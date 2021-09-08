Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе разговора обсудили необходимость поддерживать мир в Афганистане и наладить межафганский диалог с учётом интересов всех групп населения. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Стороны готовы сотрудничать в деле стабилизации обстановки в стране и борьбы с преступностью. Они сошлись во мнении о необходимости построения диалога внутри афганского общества.

"Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности", — отметили в Кремле.