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Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Афганистане

Стороны готовы сотрудничать для стабилизации обстановки в стране и борьбы с преступностью.

8 сентября, 13:39
<p>Фото © Bilal Guler / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Bilal Guler / Anadolu Agency via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе разговора обсудили необходимость поддерживать мир в Афганистане и наладить межафганский диалог с учётом интересов всех групп населения. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Стороны готовы сотрудничать в деле стабилизации обстановки в стране и борьбы с преступностью. Они сошлись во мнении о необходимости построения диалога внутри афганского общества.

"Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности", — отметили в Кремле.

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Ранее в Кремле сообщили, что Москва будет внимательно наблюдать за обстановкой в Афганистане. Какие условия будут влиять на российскую позицию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнять не стал. Между тем "Талибан"* представил новое правительство Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем — мулла Абдул Гани Барадар. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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