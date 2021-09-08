Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Афганистане
Стороны готовы сотрудничать для стабилизации обстановки в стране и борьбы с преступностью.
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Президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе разговора обсудили необходимость поддерживать мир в Афганистане и наладить межафганский диалог с учётом интересов всех групп населения. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Стороны готовы сотрудничать в деле стабилизации обстановки в стране и борьбы с преступностью. Они сошлись во мнении о необходимости построения диалога внутри афганского общества.
"Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности", — отметили в Кремле.
Ранее в Кремле сообщили, что Москва будет внимательно наблюдать за обстановкой в Афганистане. Какие условия будут влиять на российскую позицию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнять не стал. Между тем "Талибан"* представил новое правительство Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем — мулла Абдул Гани Барадар. Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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