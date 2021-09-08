Найденного мёртвым педофила из Самарской области до сих пор не похоронили

Педофила, найденного мёртвым в лесу в Самарской области, до сих пор никто не похоронил. Как сообщает РИА ФАН , его тело по-прежнему находится в морге.

Отмечается, что из родных у мужчины осталась мать, однако денег на похороны сына у неё нет. Попытки собрать деньги хотя бы на формальную церемонию предпринимались кем-то из соседей, но желающих помочь пожилой женщине в этом вопросе не нашлось.

Напомним, тело 32-летнего мужчины было найдено в Самарской области 2 сентября. Сообщалось, что он подозревался в надругательствах над девочками 6 и 8 лет. Мужчина снимал всё на камеру и хранил ролики в телефоне. Их случайно увидел знакомый, дочь которого оказалась одной из героинь шокирующих видео. Последнего после гибели педофила задержали. Однако тот утверждает, что знакомый сам свёл счёты с жизнью, а он лишь закопал его тело.