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Жительницу Сочи заподозрили в связи с главой ставропольского УГИБДД из-за золотого унитаза

Продавщица сантехники посмеялась над домыслами и в шутку предложила скидку на лот всем гаишникам.

8 сентября, 14:04
<p>Фото © Авито, © <a href="https://t.me/Hinshtein/970?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал Александра Хинштейна</a></p>

Фото © Авито, © Telegram-канал Александра Хинштейна

Жительница Сочи выставила на продажу на одном из сайтов объявлений золотой унитаз и нарвалась на подозрения в связях с делом задержанного главы Госавтоинспекции Ставропольского края Алексея Сафонова. Алина была вынуждена объяснить, что к высокопоставленному правоохранителю лот стоимостью 70 000 рублей не имеет никакого отношения.

"С делом инспектора это никак не связано. Это мой личный, новый и большой унитаз", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".

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По словам владелицы, унитаз привезли из Европы через Москву и первоначально он предназначался для VIP-зала местной кальянной. При этом позже женщина поменяла описание товара на сайте и в шутку предложила скидку на сантехнику всем сотрудникам ГИБДД.

"Новый — это значит, что не одна... на нём не сидела. Как писали в сочинских пабликах: для золотых [экскрементов]. Привезён из Европы, не из Ставрополя. Куплен был для заведения. Скидки гаишникам — 5%", — написала Алина в публикации на "Авито".

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Напомним, в июле стало известно о задержании главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. После этого резонансного задержания с должности сняли начальника ГУ МВД РФ региона генерал-майора полиции Сергея Щёткина. А 21 июля в Москве по делу начальника ставропольского УГИБДД был задержан его заместитель.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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