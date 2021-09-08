Жительницу Сочи заподозрили в связи с главой ставропольского УГИБДД из-за золотого унитаза
Продавщица сантехники посмеялась над домыслами и в шутку предложила скидку на лот всем гаишникам.
Фото © Авито, © Telegram-канал Александра Хинштейна
Жительница Сочи выставила на продажу на одном из сайтов объявлений золотой унитаз и нарвалась на подозрения в связях с делом задержанного главы Госавтоинспекции Ставропольского края Алексея Сафонова. Алина была вынуждена объяснить, что к высокопоставленному правоохранителю лот стоимостью 70 000 рублей не имеет никакого отношения.
"С делом инспектора это никак не связано. Это мой личный, новый и большой унитаз", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".
По словам владелицы, унитаз привезли из Европы через Москву и первоначально он предназначался для VIP-зала местной кальянной. При этом позже женщина поменяла описание товара на сайте и в шутку предложила скидку на сантехнику всем сотрудникам ГИБДД.
"Новый — это значит, что не одна... на нём не сидела. Как писали в сочинских пабликах: для золотых [экскрементов]. Привезён из Европы, не из Ставрополя. Куплен был для заведения. Скидки гаишникам — 5%", — написала Алина в публикации на "Авито".
Напомним, в июле стало известно о задержании главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей. После этого резонансного задержания с должности сняли начальника ГУ МВД РФ региона генерал-майора полиции Сергея Щёткина. А 21 июля в Москве по делу начальника ставропольского УГИБДД был задержан его заместитель.
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