Жительницу Сочи заподозрили в связи с главой ставропольского УГИБДД из-за золотого унитаза

Жительница Сочи выставила на продажу на одном из сайтов объявлений золотой унитаз и нарвалась на подозрения в связях с делом задержанного главы Госавтоинспекции Ставропольского края Алексея Сафонова. Алина была вынуждена объяснить, что к высокопоставленному правоохранителю лот стоимостью 70 000 рублей не имеет никакого отношения.

"С делом инспектора это никак не связано. Это мой личный, новый и большой унитаз", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".

По словам владелицы, унитаз привезли из Европы через Москву и первоначально он предназначался для VIP-зала местной кальянной. При этом позже женщина поменяла описание товара на сайте и в шутку предложила скидку на сантехнику всем сотрудникам ГИБДД.