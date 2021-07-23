Ищите у женщин: Бывшая жена и любовница главы УГИБДД Ставрополья оказались ещё богаче Пока полковник Сафонов обживается в СИЗО, Лайф выяснил, что у его любовницы есть не только золотой дворец, но и несколько квартир, офисов, более четырёх гектаров земли и небольшой автопарк. 22 июля, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © ГИБДД РФ, cleanpng.com, VK / "Наталья Коннова (Крец)", instagram

Главного гаишника Ставрополья 43-летнего Алексея Сафонова подозревают в организации схемы поборов с водителей большегрузов, перевозящих песок, зерно и строительные материалы. По мнению экспертов, неформальный месячный пропуск для одной машины, чтобы она могла без остановки на постах передвигаться по территории региона, мог стоить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Это сотни миллионов, часть которых могла оседать в карманах Сафонова. Сейчас следователи выясняют, сколько именно получал полковник и куда вкладывал деньги. Больше всего для этого подходили его верные женщины — матери его детей.

Елена Псел. Фото © VK / "Алена Псел", Ирина Сафонова. Фото © fotostrana

Любовница-фермер

Актуальной гражданской женой Сафонова является 36-летняя Елена Псел, хотя сама это отрицает. Она называет себя матерью его детей и любовницей, которая время от времени с ним встречалась в своём знаменитом золотом дворце. По словам женщины, максимум, что покупал ей полковник, это подгузники и игрушки. А все её доходы якобы от бизнеса и помощи состоятельных родителей. С Сафоновым у Псел двое общих детей, и сейчас дама на восьмом месяце беременности.

Фото © VK / "Наталья Коннова (Крец)"

В собственности женщины в Ставрополе, не считая поразившего всех золотого особняка, ещё четыре квартиры. Первую — на улице Родосской (где Псел до сих пор прописана) — она купила ещё в 2011 году. Это квартира площадью 65 квадратных метров, её кадастровая стоимость около двух миллионов. Следует отметить, что в этот период она уже встречалась с большим региональным гаишником — в этом же году у них родился первенец. Через несколько лет после первой покупки Псел вдруг стала стремительно богатеть. В 2014-м она купила уже четыре офисных помещения. По словам источника Лайфа, Псел утверждает, что, зарабатывает на аренде недвижимости. Это отображено в деятельности её ИП. В то же время единственное юрлицо женщины — фирма "Псел" — находится в состоянии ликвидации.

Вторая квартира — площадью 76 квадратов — перешла к ней в собственность в 2018 году. Кадастровая стоимость около 2,5 млн рублей. В 2020-м Псел купила ещё две квартиры — площадью 63 кв. м, кадастровая стоимость около 2,2 млн рублей, и большую просторную квартиру площадью 178 кв. м в элитном по меркам Ставрополя доме на улице Жукова. Кадастровая стоимость такой квартиры составляет около 5,5 млн рублей, рыночная — достигает 11 миллионов.

Также в 2020-м Псел купила четыре с половиной гектара земли сельхозназначения в Кочубеевском районе на территории СПКК "Правокубанский".

У Псел есть небольшой автопарк, в основном состоящий из продукции премиальных немецких брендов. Это шесть дорогих автомобилей 2019–2020 года выпуска, в том числе два внедорожника BMW, которые стояли во дворе золотого особняка, когда туда нагрянули правоохранители. Женщина также числится владелицей квадроцикла. На фоне премиальных машин за семь-восемь миллионов Псел несколько дней значилась хозяйкой старых и дешёвых отечественных автомобилей. В этом нет загадки: они нужны как временный донор для красивых автономеров. А у Псел они все были красивые — 007.

Жена-дизайнер

Если любовница полковника предпочитает автомобили марки БМВ, то его бывшая жена любит продукцию Mercedes. На сегодня Ирина владеет паркетником GLE 350, цена на который начинается от семи миллионов, а также седаном E220 стоимостью от четырёх миллионов.

Бывшей супруге Сафонова Ирине 40 лет. Она — член краевой ассоциации дизайнеров. Женщина развелась с полковником три года назад, предположительно, из-за его отношений с Псел. Семь лет, с 2011 года, Сафонов фактически жил на две семьи.

Несмотря на развод, Сафоновы не стали делить имущество — у них в собственности квартира и дом. У бывших супругов двое общих детей. На Ирину записан земельный участок в 800 квадратов в СНТ и "иное сооружение" в Ставрополе. Кадастровая стоимость двух этих объектов едва превышает один миллион рублей.

В настоящее время следователи выясняют происхождение активов у женщин Сафонова, проверяют их счета в банках и имущество членов их семей. Если женщины не смогут объяснить происхождение доходов, на которые куплены дома и автомобили, их могут конфисковать в доход государства.