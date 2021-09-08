Отец спасённых из ногинской многоэтажки детей: Взрывом меня отрезало от семьи
Геннадий Абраменко рассказал Лайфу, как хотел спрыгнуть на помощь к провалившимся на третий этаж дочкам, но жена вовремя его остановила.
Фото © LIFE
Отец девочек, которых спасли из разрушенной квартиры в результате взрыва газа в Ногинске, Геннадий Абраменко рассказал о первых минутах после ЧП. По словам главы семейства, он испытал настоящий шок и страх за детей, которые провалились на этаж ниже. Сам Геннадий при этом остался на своём, четвёртом этаже. В горячке он даже хотел спрыгнуть вниз — спасать своих. Вмешалась бдительная супруга.
Отец спасённых из ногинской многоэтажки детей: Взрывом меня отрезало от семьи
Видео © LIFE
"Я оказался отрезанным, потому что я на 4-м, а они на 3-м этаже. Я хотел спрыгнуть туда, вниз, а жена говорит: "Даже не вздумай, бог его знает, сейчас прыгнешь — дальше всё полетит", — рассказал Лайфу Геннадий.
Жена и обе дочери мужчины оказались в больнице, но серьёзных травм у них нет. Если всё пойдёт хорошо, через несколько дней семейство выпишут.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире под № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
Лента новостей
Россиянам рассказали, как выгодно забронировать тур на новогодние праздники
сегодня в 14:07
Жительницу Сочи заподозрили в связи с главой ставропольского УГИБДД из-за золотого унитаза
сегодня в 14:04
"Мы потеряли настоящего боевого офицера": Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
сегодня в 13:51
Комментариев: 0