НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Отец спасённых из ногинской многоэтажки детей: Взрывом меня отрезало от семьи

Геннадий Абраменко рассказал Лайфу, как хотел спрыгнуть на помощь к провалившимся на третий этаж дочкам, но жена вовремя его остановила.

8 сентября, 14:07

Фото © LIFE

Отец девочек, которых спасли из разрушенной квартиры в результате взрыва газа в Ногинске, Геннадий Абраменко рассказал о первых минутах после ЧП. По словам главы семейства, он испытал настоящий шок и страх за детей, которые провалились на этаж ниже. Сам Геннадий при этом остался на своём, четвёртом этаже. В горячке он даже хотел спрыгнуть вниз — спасать своих. Вмешалась бдительная супруга.

Отец спасённых из ногинской многоэтажки детей: Взрывом меня отрезало от семьи

Видео © LIFE

"Я оказался отрезанным, потому что я на 4-м, а они на 3-м этаже. Я хотел спрыгнуть туда, вниз, а жена говорит: "Даже не вздумай, бог его знает, сейчас прыгнешь — дальше всё полетит", — рассказал Лайфу Геннадий.

Жена и обе дочери мужчины оказались в больнице, но серьёзных травм у них нет. Если всё пойдёт хорошо, через несколько дней семейство выпишут.

Жительница ногинской многоэтажки в августе жаловалась на запах газа и непонятный шум

Жительница ногинской многоэтажки в августе жаловалась на запах газа и непонятный шум

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире под № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Вице-губернатор Подмосковья назвал основную причину взрыва в Ногинске

сегодня в 13:11

Вынесли кошку Масю: Жильцов дома в Ногинске пустили в квартиры за вещами, и те бросились спасать питомцев

сегодня в 14:23
Life

СК уточнил число погибших и пострадавших при взрыве газа в Ногинске

сегодня в 14:26

В "Зените" подтвердили дисквалификацию Малкома и Клаудиньо на матч против "Челси"

сегодня в 14:15

Девушка сняла таракана, которого замуровали под слоем краски, и в ту же секунду он стал мемом № 1

сегодня в 14:12

Новости партнеров

Layer 1