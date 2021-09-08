Отец девочек, которых спасли из разрушенной квартиры в результате взрыва газа в Ногинске, Геннадий Абраменко рассказал о первых минутах после ЧП. По словам главы семейства, он испытал настоящий шок и страх за детей, которые провалились на этаж ниже. Сам Геннадий при этом остался на своём, четвёртом этаже. В горячке он даже хотел спрыгнуть вниз — спасать своих. Вмешалась бдительная супруга.

Отец спасённых из ногинской многоэтажки детей: Взрывом меня отрезало от семьи Видео © LIFE

"Я оказался отрезанным, потому что я на 4-м, а они на 3-м этаже. Я хотел спрыгнуть туда, вниз, а жена говорит: "Даже не вздумай, бог его знает, сейчас прыгнешь — дальше всё полетит", — рассказал Лайфу Геннадий.