СК уточнил число погибших и пострадавших при взрыве газа в Ногинске
Сейчас следователи допрашивают руководителей и сотрудников УК и других организаций, обслуживающих внешний газопровод, внутриквартирные и подъездные коммуникации.
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В результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске погибло два человека и пострадало 17. Уточнённые данные приводит ГСУ СК России по Московской области.
"В ходе разбора завалов было обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Разбор завалов продолжается, поэтому количество пострадавших будет уточняться. Криминалисты работают на месте происшествия, следователи допрашивают руководителей и сотрудников УК и других организаций, обслуживающих внешний газопровод, внутриквартирные и подъездные коммуникации.
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Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл сегодня в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По данным властей, причиной стала утечка бытового газа. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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