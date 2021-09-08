СК уточнил число погибших и пострадавших при взрыве газа в Ногинске

В результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске погибло два человека и пострадало 17. Уточнённые данные приводит ГСУ СК России по Московской области.

"В ходе разбора завалов было обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия", — говорится в сообщении.