НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СК уточнил число погибших и пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Сейчас следователи допрашивают руководителей и сотрудников УК и других организаций, обслуживающих внешний газопровод, внутриквартирные и подъездные коммуникации.

8 сентября, 14:26
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске погибло два человека и пострадало 17. Уточнённые данные приводит ГСУ СК России по Московской области.

"В ходе разбора завалов было обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Разбор завалов продолжается, поэтому количество пострадавших будет уточняться. Криминалисты работают на месте происшествия, следователи допрашивают руководителей и сотрудников УК и других организаций, обслуживающих внешний газопровод, внутриквартирные и подъездные коммуникации.

Вынесли кошку Масю: Жильцов дома в Ногинске пустили в квартиры за вещами, и те бросились спасать питомцев

Вынесли кошку Масю: Жильцов дома в Ногинске пустили в квартиры за вещами, и те бросились спасать питомцев

Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл сегодня в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По данным властей, причиной стала утечка бытового газа. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Было очень много крови": Пережившая взрыв в Ногинске 10-летняя девочка рассказала о страшных событиях

сегодня в 14:32

Вынесли кошку Масю: Жильцов дома в Ногинске пустили в квартиры за вещами, и те бросились спасать питомцев

сегодня в 14:23

В "Зените" подтвердили дисквалификацию Малкома и Клаудиньо на матч против "Челси"

сегодня в 14:15

Девушка сняла таракана, которого замуровали под слоем краски, и в ту же секунду он стал мемом № 1

сегодня в 14:12

Спорный момент: Как ошибка судей в матче Россия — Мальта может оставить нас без чемпионата мира в Катаре

сегодня в 14:09

Новости партнеров

Layer 1