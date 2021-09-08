Поставки газа по "Северному потоку – 2" могут начаться уже в октябре

Первые поставки по российскому газопроводу "Северный поток – 2" могут начаться уже с 1 октября. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Также отмечается, что "Газпром" планирует прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода уже к 1 декабря. При этом сроки поставок энергоносителя в ГТС Европы зависят от решения немецкого регулятора.