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Поставки газа по "Северному потоку – 2" могут начаться уже в октябре

В "Газпроме" рассчитывают ввести в эксплуатацию обе нитки магистрали к декабрю.

8 сентября, 14:40
<p>Фото © ТАСС / Ковалёв Петр</p>

Фото © ТАСС / Ковалёв Петр

Первые поставки по российскому газопроводу "Северный поток – 2" могут начаться уже с 1 октября. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Также отмечается, что "Газпром" планирует прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода уже к 1 декабря. При этом сроки поставок энергоносителя в ГТС Европы зависят от решения немецкого регулятора.

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Ранее сообщалось, что в Балтийском море была завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". Проект завершён на 99%. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, газопровод начнёт работу в ближайшие дни. По оценкам "Газпрома", в 2021 году через магистраль может быть поставлено порядка 5,6 миллиарда кубометров газа.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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