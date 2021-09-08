Поставки газа по "Северному потоку – 2" могут начаться уже в октябре
В "Газпроме" рассчитывают ввести в эксплуатацию обе нитки магистрали к декабрю.
Фото © ТАСС / Ковалёв Петр
Первые поставки по российскому газопроводу "Северный поток – 2" могут начаться уже с 1 октября. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
Также отмечается, что "Газпром" планирует прокачивать газ по обеим ниткам трубопровода уже к 1 декабря. При этом сроки поставок энергоносителя в ГТС Европы зависят от решения немецкого регулятора.
Ранее сообщалось, что в Балтийском море была завершена укладка последней трубы второй нитки "Северного потока – 2". Проект завершён на 99%. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, газопровод начнёт работу в ближайшие дни. По оценкам "Газпрома", в 2021 году через магистраль может быть поставлено порядка 5,6 миллиарда кубометров газа.
Лента новостей
"Дверь заклинило, не выйти никуда": Жильцы дома в Ногинске рассказали, как оказались в ловушке после взрыва
сегодня в 14:38
"Было очень много крови": Пережившая взрыв в Ногинске 10-летняя девочка рассказала о страшных событиях
сегодня в 14:32
СК уточнил число погибших и пострадавших при взрыве газа в Ногинске
сегодня в 14:26
Комментариев: 0