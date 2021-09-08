Освобождение Европы: Что такое "Северный поток – 2" и как он спас Германию Строительство одного из самых глобальных энергетических проектов 2010-х — "Северного потока – 2" подходит к завершению. Благодаря ему Европа сможет развиваться независимо, Штаты не задушат континент. 7 сентября, 21:40 Фото © Sean Gallup / Getty Images

"Северный поток – 2" — по дну Балтийского моря

"Северный поток – 2" — это магистральный газопровод, протянутый из Ленинградской области в России до Мекленбургской земли в Германии через Балтийское море. Общая длина составляет 1234 километра, длина обеих веток равна 2468 километров. Является "близнецом" газопровода "Северный поток", успешно действующего с 2012-го. Расчётная мощность трубы составляет 55 миллиардов кубометров газа в год, то есть более ¼ всего газа, поставляемого Россией на экспорт.

Контрольный пакет акций газопровода принадлежит российской компании "Газпром", однако в проекте участвуют и европейские энергокомпании. Предположительно, окупаемость "Северного потока – 2" наступит через девять лет после его ввода в эксплуатацию.

Мысль о том, что необходимо построить новый газопровод, ведущий напрямую из России в Германию, возникла в 2000-е годы. РФ и ФРГ подтолкнули к ней так называемые газовые войны, которые приходилось вести с Украиной. После того как СССР распался, оказалось, что основная магистральная труба, по которой продавалось до 90% всего советского газа, лежит через Украину. В условиях, когда ценообразование изменилось и платить за газ Украине стало нужно на рыночных условиях, в отношениях России и Украины появился феномен "технического отбора".

Проще говоря, понимая своё положение, Киев принуждал Москву не только платить за транзит, но и выставлять особую цену. В середине 2000-х годов, едва окрепнув после 1990-х, Россия уже пыталась отказаться от заниженных цен, прикрутив вентиль и оставив только тот газ, который предназначался для стран Евросоюза. Тогда Украина перешла от угроз к делу, перекрыв транзит вовсе. Подобное положение вещей в конечном итоге и стало поводом к строительству обходных путей поставки газа в Европу, минуя Украину.

Запустив "Северный поток", затем "Турецкий поток", Россия и партнёры из Евросоюза принялись за строительство "Северного потока – 2". Предполагалось, что ввод газопровода произойдёт в конце 2019 года, однако в ситуацию вмешались США, и завершение строительства пришлось отложить на несколько лет.

Трамп позволил достроить "Северный поток-2"

В декабре 2019 года, когда газопровод был завершён на 93,5%, в дело вмешались американцы. Сказать наверняка, почему они несколько лет ждали, а потом вдруг начали активно мешать, сложно. Трамп до последнего оттягивал эту "катастрофу", вероятно, оттого что внутренняя политика отнимала у Штатов все ресурсы и следить за тем, что там русские и немцы делают в далёком море, было неудобно. Есть версия, согласно которой примерно к 2019 году в США сформировался рынок сланцевого газа, а также был наработан опыт поставок морским путём на специальных газовозах. Имея такой кейс, США решили, что вполне могут побороться не только за азиатский, но и за европейский рынок газа.

— На самом деле чёткого ответа нет до сих пор, это всем интересно — почему американцы так поздно спохватились. Я полагаю, что связано это с тем, что Дональд Трамп не был заинтересован в саботаже "Северного потока – 2", он рассматривал вопрос нормализации отношений с Москвой, как минимум чтобы она не мешала ему сдерживать Китай, а значит, ругаться с Россией на ровном месте по такому поводу ему было не с руки. С другой стороны, на него внутри США оказывалось очень массивное давление, в том числе по "русскому" вопросу, и ему приходилось как-то отмахиваться. Его интерес появился в тот момент, когда он там разглядел сделку, он подумал, что сможет заставить Германию вместо российского газа покупать американский по американской цене. Но когда он начал это делать, было уже поздно, — сказал доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

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США пригрозили ввести экономические санкции в отношении компаний, которые участвовали в строительстве. Основной подрядчик — швейцарская Allseas первой вывела из Балтийского моря суда, занимавшиеся прокладкой трубы. Стоит отметить, что у России есть судно, способное продолжить эту работу, — "Академик Черский". Проблема заключалась в том, что он проводил работы в районе Владивостока. В январе судно отправилось к Балтийскому взморью, и чтобы избежать ареста в Суэцком канале и проливе Гибралтар, корабль сделал круг, обойдя Евразию. Добившись замедления строительства, США принялись бомбить проект санкциями, в конечном итоге добившись полного отказа европейских компаний от участия в нём.

Украинская ГТС после запуска "Северного потока – 2"

Долгий путь независимости от России привёл Украину к суровым экономическим последствиям. За 30 лет вольницы Украина благополучно и не задумываясь распродала всё, что только покупали на мировом рынке. Она торговала металлами и зерном, кораблями и военной техникой (одно время даже входила в десятку крупнейших мировых продавцов оружия), которые ей достались в наследство от СССР, а также своим положением.

Как полагает политолог Ростислав Ищенко, ключевым фактором в отношениях Украины с Россией стал крайне низкий уровень государственного мышления элиты республики. По сути, вместо того чтобы мыслить в рамках долгосрочных договорённостей, Киев решил закрыть текущий вопрос, посчитав, что победа уже достигнута.

— По вопросу газопровода Украина имела свой интерес, и он кардинально расходился с нуждами России. Менять подходы в Киеве не собиралась. Вся дипломатия Незалежной — это система навязывания своего мнения по разным вопросам: МИД занимается не переговорами, а проукраинской пропагандой — министр, послы, весь дипкорпус, — отметил Ищенко.

Заставив Россию поставлять газ на выгодных Украине условиях в 2000-е, вынудив Владимира Путина подписать выгодный контракт на прокачку газа в 2009-м, Киев посчитал, что всё самое необходимое уже произошло. Страна ловко сидела на двух стульях, с одной стороны, рассказывая о европейском выборе, с другой — о братских отношениях, пока не грянули Майдан и последовавшая за ним гражданская война.

Зеленский и грязный российский газ

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Когда в декабре 2019-го закончился десятилетний контракт, подписанный ещё с Юлией Тимошенко, а Россия намеревалась продлить его всего лишь на год, в Киеве началась истерика. Понимая, что потеря транзитных денег, мягко говоря, приведёт к ещё более жёсткому дефициту бюджета, шестой по счёту президент Украины Владимир Зеленский стал требовать новый договор на 10 лет.

Понимая, что достройки "Северного потока – 2" не случится ни в конце 2019-го, ни в первые месяцы 2020-го, так как американцы ввели санкции, Россия смирилась с этим непрекращающимся ужасом ещё на пять лет. Согласно условиям нового контракта, Москва обязалась оплачивать прокачку в первый год 60 миллиардов кубометров газа, а все последующие годы по 40 миллиардов. Киев схватился за голову, осознав, что эти пять лет будут, скорее всего, последними годами бесперебойного транзита.

Модернизация ГТС Украины

Проблемы вылезли все сразу: во-первых, оказалось, что часть украинского газопровода уже успели разобрать на металлолом. Во-вторых, то, что осталось, не соответствовало современным требованиям. Построенный по передовым технологиям советский газопровод за 40 лет устарел: компрессоры, дающие давление в трубе, работали хуже, чем их современные аналоги. По различным оценкам, на модернизацию украинской трубы нужно было найти порядка 12–15 млрд долларов, что примерно равнялось всей выручке, которую Украина должна будет получить за транзит газа по пятилетнему контракту. Самое главное, Украина больше не является монополистом, за 15 лет ситуация развернулась ровно на 180 градусов. Россия всеми возможными путями диверсифицировала поставки газа, в том числе и в направлении Китая, поэтому украинский транзит перестал быть крепостью, перекрывающей дорогу караванам.

Будущее "Северного потока – 2"

"Северный поток – 2" — это маршрут, который поставляет газ в Северную Европу. Он не рассчитан на покрытие всего Евросоюза — в восточные регионы, такие как Украина и Польша, проще поставлять газ напрямую, а с южными странами, такими как Италия или Греция, работает "Турецкий поток".

— В ближайшее время "Северный поток – 2" будет запущен уже в тестовом режиме, но даже после того, как он будет переведён в рабочее состояние, окажется заполнен только наполовину. Существует так называемый третий энергопакет (законодательный акт Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков, принятый Советом ЕС и Европарламентом в июле 2009 года. — Прим. Лайфа), который требует заполнения трубопровода на конкурентной основе. В России второго поставщика газа за границу нет просто потому, что в рамках российского законодательства единственный, кто может отправлять газ на экспорт, это "Газпром". Поэтому в первое время никакого серьёзного влияния он оказывать не будет, — рассказал экономист Алексей Зубец.

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А дальше следует ожидать два варианта развития событий. "Северный поток – 2" могут продать другой компании, возможно, дочерней. Может быть, произойдёт разделение поставщика и производителя, что позволит заполнить газопровод на 100%. Либо будет найден второй поставщик, но для этого нужно менять российское законодательство. Так, совсем недавно "Роснефть" публично заявила, что может занять вторую половину газопровода.

— Важный момент — сегодня "Газпром" поставляет столько газа, сколько составляют его контракты. Пока у России нет желания наращивать поставки в Европу и не решена проблема "третьего энергопакета", что, кстати, уже привело к росту цены на европейской бирже до 600 долларов за 1000 кубометров. Это может вынудить европейские инстанции изменить свою политику, — отметил Зубец. — Война за "Северный поток – 2" — это борьба за будущее Европы.

Масштабная история, которая началась ещё во времена Обамы, когда Америка приняла план экономической оккупации Европы, так называемый Трансатлантический торговый договор, представивший большие преимущества американцам в Старом Свете, стала орудием для давления на российско-европейское сотрудничество. В этот момент немецкий бизнес понял, что его окружают, и решился на строительство морских магистралей, которые не могут быть перекрыты.

В перспективе "Северный поток – 2" имеет стратегическое значение. Благодаря ему американцы не смогут экономически задушить старую Европу, которая в свете современных тенденций начинает постепенно переходить на экологически чистую энергетику, а значит, потребности в газе у неё продолжат расти.

Авторы Никита Юрченко