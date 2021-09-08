"Дверь заклинило, не выйти никуда": Жильцы дома в Ногинске рассказали, как оказались в ловушке после взрыва

Экстренные службы эвакуировали пострадавших в течение 10 минут, а в местном детском саду им оперативно организовали питание и расселение.