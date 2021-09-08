"Дверь заклинило, не выйти никуда": Жильцы дома в Ногинске рассказали, как оказались в ловушке после взрыва
Экстренные службы эвакуировали пострадавших в течение 10 минут, а в местном детском саду им оперативно организовали питание и расселение.
Фото © LIFE
При взрыве газа в Ногинске некоторые жильцы дома оказались заблокированы внутри своих квартир: так как двери заклинило, люди не могли выйти даже на балкон. Жители девятиэтажки рассказали в интервью телеканалу "360", как им удалось спастись.
Одна из местных жительниц рассказала, что её семья смогла покинуть свою квартиру только после приезда спасателей, выбираться из здания им пришлось по пожарной лестнице. По словам женщины, был "страшный грохот, всё попадало", никто не пострадал, но домочадцы испытали сильный стресс.
Ещё одна очевидица поделилась с "360", что сначала услышала хлопок. Соседи запаниковали, но она старалась сохранять спокойствие. Девушка хотела спуститься на первый этаж и выйти, но путь был отрезан. Она добралась только до пятого этажа, дальше пролётов не было, их разрушил взрыв. Поэтому они решили эвакуироваться через крышу. По её словам, спасатели подоспели в течение 10 минут, а в детском саду жильцам оперативно организовали питание и расселение. Однако жительницу на данный момент больше всего интересует, что делать дальше и что будет с жильём.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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