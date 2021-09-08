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"Давно пытаются убрать": Собчак назвала "сливом" уход Канделаки с "Матч ТВ"

Ранее стало известно, что она станет заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа".

8 сентября, 15:33
<p>Коллаж © LIFE. Фото © I<a href="https://www.instagram.com/p/CTj5e5PDkkG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nstagram/tina_kandelak</a>i, © <a href="https://www.instagram.com/p/CSlrJmPshUE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/xenia_sobchak</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/tina_kandelaki, © Instagram/xenia_sobchak

Журналист и блогер Ксения Собчак в своём телеграм-канале прокомментировала новость об уходе Тины Канделаки с поста генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" на новую должность.

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"Это не повышение Тины, это её слив, возможность скинуть с борта "Матч ТВ". И все в общих группах ГПМ над этим уже заливисто поржали. Потому что никакой Картозия и никакой Петренко подчиняться Тине Гивиевне не будут, вы вообще в уме?" — подчеркнула Собчак.

По её мнению, на новом месте работы Канделаки будет "спокойненько сидеть", однако реально ни на что не повлияет.

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Напомним, место генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займёт бывший главный редактор канала Александр Тащин, а сама Канделаки теперь станет заместителем гендиректора "Газпром-медиа".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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