"Давно пытаются убрать": Собчак назвала "сливом" уход Канделаки с "Матч ТВ"

До этого сообщалось о её назначении заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа».

Журналист и блогер Ксения Собчак в своём телеграм-канале прокомментировала новость об уходе Тины Канделаки с поста генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" на новую должность.

"Это не повышение Тины, это её слив, возможность скинуть с борта "Матч ТВ". И все в общих группах ГПМ над этим уже заливисто поржали. Потому что никакой Картозия и никакой Петренко подчиняться Тине Гивиевне не будут, вы вообще в уме?" — подчеркнула Собчак.

По её мнению, на новом месте работы Канделаки будет "спокойненько сидеть", однако реально ни на что не повлияет.