"Давно пытаются убрать": Собчак назвала "сливом" уход Канделаки с "Матч ТВ"

"Это не повышение Тины, это её слив, возможность скинуть с борта "Матч ТВ". И все в общих группах ГПМ над этим уже заливисто поржали. Потому что никакой Картозия и никакой Петренко подчиняться Тине Гивиевне не будут, вы вообще в уме?" — подчеркнула Собчак.