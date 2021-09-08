"Давно пытаются убрать": Собчак назвала "сливом" уход Канделаки с "Матч ТВ"
Ранее стало известно, что она станет заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа".
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/tina_kandelaki, © Instagram/xenia_sobchak
Журналист и блогер Ксения Собчак в своём телеграм-канале прокомментировала новость об уходе Тины Канделаки с поста генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" на новую должность.
"Это не повышение Тины, это её слив, возможность скинуть с борта "Матч ТВ". И все в общих группах ГПМ над этим уже заливисто поржали. Потому что никакой Картозия и никакой Петренко подчиняться Тине Гивиевне не будут, вы вообще в уме?" — подчеркнула Собчак.
По её мнению, на новом месте работы Канделаки будет "спокойненько сидеть", однако реально ни на что не повлияет.
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Напомним, место генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займёт бывший главный редактор канала Александр Тащин, а сама Канделаки теперь станет заместителем гендиректора "Газпром-медиа".
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