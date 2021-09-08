"Давно пытаются убрать": Собчак назвала "сливом" уход Канделаки с "Матч ТВ"
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/tina_kandelaki, © Instagram/xenia_sobchak
До этого сообщалось о её назначении заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа».
Журналист и блогер Ксения Собчак в своём телеграм-канале прокомментировала новость об уходе Тины Канделаки с поста генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" на новую должность.
"Это не повышение Тины, это её слив, возможность скинуть с борта "Матч ТВ". И все в общих группах ГПМ над этим уже заливисто поржали. Потому что никакой Картозия и никакой Петренко подчиняться Тине Гивиевне не будут, вы вообще в уме?" — подчеркнула Собчак.
По её мнению, на новом месте работы Канделаки будет "спокойненько сидеть", однако реально ни на что не повлияет.
Напомним, место генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займёт бывший главный редактор канала Александр Тащин, а сама Канделаки теперь станет заместителем гендиректора "Газпром-медиа".