"Если есть смелость, то делай": В Раде ответили главкому ВСУ, помечтавшему о поездке на танке по Красной площади
Парламентарий напомнил об экс-министре обороны Украины, который в своё время делился подобными желаниями.
Валерий Залужный. Фото © facebook / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Главнокомандующему ВС Украины Валерию Залужному, захотевшему проехаться на танке по Красной площади в Москве, следует не болтать, а перейти от слов к действиям, если есть смелость. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
"Ему подчинён не один танк, поэтому может сесть и ехать на Красную площадь, если он считает это возможным. Не надо об этом кричать, как [экс-министр обороны Украины Валерий] Гелетей о параде в Севастополе, а закончилось Иловайском. Если есть смелость, то делай, если нет, то молчи", — отметил нардеп в ходе заседания украинского парламента.
Депутат напомнил, что слова предшественников Залужного не приводили к какому-то положительному исходу. Как правило, всё происходило ровным счётом наоборот, отметил Шуфрич.
Напомним, Валерий Залужный ранее заявил, что хочет проехать на танке по Красной площади и Арбату. При этом в последнее время на Украине часто звучат милитаристские заявления в адрес России. Так, ранее генерал Сергей Кривонос пообещал "отправить Россию в нокаут ударом в челюсть".
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