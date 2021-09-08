НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Если есть смелость, то делай": В Раде ответили главкому ВСУ, помечтавшему о поездке на танке по Красной площади

Парламентарий напомнил об экс-министре обороны Украины, который в своё время делился подобными желаниями.

8 сентября, 15:48
<p>Валерий Залужный. Фото © facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/pcb.2009905562512024/2009901782512402/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine</a></p>

Валерий Залужный. Фото © facebook / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Главнокомандующему ВС Украины Валерию Залужному, захотевшему проехаться на танке по Красной площади в Москве, следует не болтать, а перейти от слов к действиям, если есть смелость. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.

"Ему подчинён не один танк, поэтому может сесть и ехать на Красную площадь, если он считает это возможным. Не надо об этом кричать, как [экс-министр обороны Украины Валерий] Гелетей о параде в Севастополе, а закончилось Иловайском. Если есть смелость, то делай, если нет, то молчи", — отметил нардеп в ходе заседания украинского парламента.

Депутат напомнил, что слова предшественников Залужного не приводили к какому-то положительному исходу. Как правило, всё происходило ровным счётом наоборот, отметил Шуфрич.

Главком ВСУ раскрыл, что станет для Киева победой в противостоянии с Россией

Главком ВСУ раскрыл, что станет для Киева победой в противостоянии с Россией

Напомним, Валерий Залужный ранее заявил, что хочет проехать на танке по Красной площади и Арбату. При этом в последнее время на Украине часто звучат милитаристские заявления в адрес России. Так, ранее генерал Сергей Кривонос пообещал "отправить Россию в нокаут ударом в челюсть".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В офисе Зеленского заявили, что средний украинец не может найти на карте Афганистан

сегодня в 14:50

Главком ВСУ раскрыл, что станет для Киева победой в противостоянии с Россией

6 сентября, 18:48

Зеленский запланировал ещё одну поездку в США в сентябре

сегодня в 15:04

Суд взыскал с экс-министра Абызова и "Альфа-банка" $126 млн по иску Генпрокуратуры

сегодня в 15:47

Семейные документы о блокаде Ленинграда начали собирать в единый электронный архив

сегодня в 15:37

Новости партнеров

Layer 1