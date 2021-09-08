Семейные документы о блокаде Ленинграда начали собирать в единый электронный архив

В России создаётся электронный архив семейных документов, посвящённых блокадному Ленинграду. В него вошли уже более пяти тысяч материалов, а к самому проекту подключились не только российские регионы, но и соседние страны.

Идея проекта под названием "Слово Победителя. Блокада" принадлежит Всероссийскому общественному движению "Волонтёры Победы" и заключается в том, чтобы собрать в одном месте как можно больше данных о страшном периоде истории. Материалы можно предоставить как из семейного архива, так и после личной встречи с ветеранами, записав их историю. Причём документы могут быть совершенно разными: от памятных фотографий до личных писем, которые сохранились с того времени.

"На сегодняшний день в нашем архиве находится более 5000 материалов. К проекту присоединились 77 регионов России и 10 стран дальнего и ближнего зарубежья. С одной стороны, мы вместе сохраняем память о блокаде, а с другой — заботимся о будущем. Ведь кому-то архив поможет восстановить историю его семьи", — рассказала руководитель волонтёрского движения Ольга Амельченкова.