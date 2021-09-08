Семейные документы о блокаде Ленинграда начали собирать в единый электронный архив
Поучаствовать в его создании может любой желающий, у которого сохранились ценные материалы того периода.
Фото предоставлено Лайфу
В России создаётся электронный архив семейных документов, посвящённых блокадному Ленинграду. В него вошли уже более пяти тысяч материалов, а к самому проекту подключились не только российские регионы, но и соседние страны.
Идея проекта под названием "Слово Победителя. Блокада" принадлежит Всероссийскому общественному движению "Волонтёры Победы" и заключается в том, чтобы собрать в одном месте как можно больше данных о страшном периоде истории. Материалы можно предоставить как из семейного архива, так и после личной встречи с ветеранами, записав их историю. Причём документы могут быть совершенно разными: от памятных фотографий до личных писем, которые сохранились с того времени.
"На сегодняшний день в нашем архиве находится более 5000 материалов. К проекту присоединились 77 регионов России и 10 стран дальнего и ближнего зарубежья. С одной стороны, мы вместе сохраняем память о блокаде, а с другой — заботимся о будущем. Ведь кому-то архив поможет восстановить историю его семьи", — рассказала руководитель волонтёрского движения Ольга Амельченкова.
К 80-летию с начала блокады "Волонтёры Победы" открыли выставку проекта на территории музея-заповедника "Прорыв Блокады Ленинграда" в Ленобласти. На экспозиции размещены фотографии очевидцев исторических событий, а также специальные QR-коды, при наведении на которые можно прослушать воспоминания жителей осаждённого города.
Ранее Лайф рассказывал, что представители Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 78-летием победы в Курской битве.
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