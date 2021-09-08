Блокада Ленинграда: Как спасали осаждённый город 8 сентября 1941 года немецкие войска захватили Шлиссельбург и блокировали Ленинград. За дни блокады более половины населения города погибло. До сих пор специалисты спорят, можно ли было избежать голода в осаждённом городе и какие ошибки были допущены в организации снабжения. 8 сентября, 13:58 Фото © Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images

Большая часть населения города к моменту начала блокады всё ещё оставалась там. Более того, в Ленинград стекались беженцы из Прибалтики и других регионов, уже оккупированных немцами. Эвакуация из Ленинграда началась в июле, однако она имела не такие значительные масштабы, как того требовала ситуация. В первую очередь были эвакуированы сотрудники предприятий, которые демонтировали и вывозили в тыл.

Вместе с рабочими уезжали и члены их семей. Также эвакуировали детей, однако их в основном вывозили в Ленинградскую область, которая вскоре была захвачена наступавшими частями вермахта, и детей пришлось возвращать обратно в город. Общее количество эвакуированных до начала блокады составило 488 тысяч человек. Ещё 175 тысяч эвакуированных пришлось вернуть в город из-за наступления немцев в области.

Летом 1941 года многие ленинградцы не желали покидать город. Ехать им было некуда и не на что, в сберкассах разрешалось снимать со счёта не более 200 рублей, а на эти деньги нельзя было организовать эвакуацию для всей семьи. Многие не были готовы к трудностям, которые ожидают беженцев: отсутствие жилья, плохое питание и так далее. Конечно, если бы горожане знали, что произойдёт через несколько недель, они бы приложили все усилия, чтобы выехать из города. Но тогда многие верили, что немцы не дойдут до Ленинграда.

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С началом блокады возможности для индивидуальной эвакуации были перекрыты. С этого момента многие ленинградцы приняли запоздалое решение покинуть город. Толпы людей устремились к порту Осиновец, который специально был построен на берегу Ладожского озера для приёма грузов в условиях блокады. Они рассчитывали эвакуироваться на баржах, на которых привозили продовольствие и другие грузы. Многие из них были беженцами, приехавшими в Ленинград из западных регионов, и не имели в городе ни родственников, ни друзей.

Под предлогом того, что их появление мешает работе персонала, всем частным лицам было строжайше запрещено появление в районе гавани. Эвакуироваться теперь можно было только добившись специального разрешения. За два месяца навигации по озеру, до наступления холодов, было эвакуировано всего 33,5 тысячи человек. Примерно столько же было вывезено по воздуху. При этом около 40% из них были беженцами, а не жителями города. В отличие от ленинградцев, их положение уже было отчаянным, они не имели жилья, работы, друзей и родственников.

Ладожское озеро

Блокада Ленинграда была сухопутной, но всё же не полной. Коммуникации между осаждённым городом и остальной частью СССР могли осуществляться через Ладожское озеро. Казалось бы, в этих условиях проблема голода не должна была возникнуть, даже с учётом того, что немцы периодически устраивали авианалёты на баржи.

Но всё оказалось не так просто. Пригодных для плавания по весьма специфическому Ладожскому озеру (там очень часто случаются штормы) судов не оказалось в достаточном количестве, а речные баржи для него не годились. Достаточно большой флот Северо-западного речного пароходства растаял в первые месяцы войны. Большую часть судов передали военным для их нужд. По воспоминаниям уполномоченного ГКО по снабжению Ленинграда Дмитрия Павлова, в его распоряжении было только "несколько десятков озёрных барж, брошенных в мирное время на слом как непригодные к плаванию по нормам регистра". Была ещё Ладожская военная флотилия, но она действовала в первую очередь по своему военному профилю, участвуя в высадке морских десантов. Военные корабли могли оказать только вспомогательную поддержку озёрным баржам в перевозке грузов.

Но даже имевшиеся в наличии средства доставки поначалу использовались недостаточно эффективно. Первые баржи с пшеницей прибыли в Осиновец уже через четыре дня после начала блокады. Содержимое трюмов разгружали прямо на берег. Но через три дня последовала крупная неудача, сбившая ритм. В условиях острой нехватки средств доставки необходимо было достичь максимальной скорости разгрузки судов, чтобы они как можно быстрее вышли в обратный рейс. В том числе и для того, чтобы корабли не оставались на рейде в случае налёта немецкой авиации. Но 15 сентября прибыло пять судов, которые нарушили весь график. Зерно в них лежало не в мешках, что значительно ускоряло разгрузку, а было засыпано в трюмы. Из-за этого разгрузка значительно задержалась, а немцы в результате налёта потопили три судна с грузом. И без того чахлая флотилия из отремонтированных судов поредела.

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За первый месяц навигации, по воспоминаниям Павлова, удалось доставить всего-навсего 9800 тонн продовольствия. Это была микроскопическая цифра. До блокады Ленинград одной только муки потреблял более двух тысяч тонн в сутки. В условиях начавшейся блокады карточный паёк был значительно сокращён, но даже в этих условиях городу требовалось более тысячи тонн муки ежедневно. Таким образом, за месяц навигации по озеру было доставлено продовольствия на четверо доблокадных суток, или на восемь-девять блокадных суток.

При этом только за первые три дня было доставлено 3800 тонн зерна и муки, а за последующие 27 дней всего шесть тысяч тонн. Стратегических запасов продовольствия в Ленинграде хватало только на месяц. И по истечении этого срока специальным самолётом в Новую Ладогу вылетела группа партийных работников Ленгорисполкома.

На месте они доступно объяснили, что в Ленинграде закончилась еда и голод неминуем. Они потребовали сделать всё, чтобы увеличить снабжение города. Тут же выяснилось, что несколько барж просто-напросто простаивает из-за недостатка экипажей. А ещё несколько находится в неисправном состоянии, но могут быть отремонтированы. При поддержке Ладожской речной флотилии их удалось вернуть в строй.

Теперь оставался только месяц до наступления холодов и замерзания озера. За это время город надо было обеспечить продовольствием на зиму. Задача была весьма непростой, учитывая, что за предыдущий месяц удалось завезти продовольствия меньше чем на 10 дней.

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В результате мобилизации всех сил за последний месяц навигации удалось доставить более 15 тысяч тонн продовольствия. Причём эти поставки проходили в крайне неблагоприятных условиях — на Ладоге начался период штормов, и в отдельные периоды рейсов вообще не было.

15 ноября навигация на озере закрылась. На следующий день началось снабжение Ленинграда по воздуху. Ранее самолёты доставляли в город только оружие и боеприпасы. Однако большое количество транспортных самолётов выделить было невозможно, всех их передали на нужды армии. Поэтому рейсы совершало лишь 50 Ли-2. Несколько дней им помогали 10 бомбардировщиков, позднее вернувшихся к своим основным задачам. Самолёты в основном возили в город концентраты и мясо. В общей сложности за два месяца блокады они доставили в Ленинград более пяти тысяч тонн продовольствия. Большую часть — в ноябре.

Всего за два месяца блокады в город было доставлено 30 тысяч тонн продовольствия (по данным уполномоченного ГКО по снабжению Ленинграда Павлова). Этого хватало только на 15–20 суток блокадного существования. При этом более-менее приемлемые (хотя и незначительные) темпы доставки появились только начиная со второй половины октября, когда действительно были брошены все усилия на снабжение города. Но почему этого не произошло ещё в сентябре?

Непредвиденная блокада

Фото © Berliner Verlag / Archiv/picture alliance via Getty Images

Темпы доставки продовольствия в сентябре были чрезвычайно малы. Можно было бы объяснить это отсутствием оборудованного порта для быстрой разгрузки, плохой организацией, недостатком экипажей и плохим состоянием судов. Но в октябре, в значительно более неблагоприятных для навигации условиях количество перевезённых грузов удалось увеличить почти вдвое. К тому же в первые три дня навигации удалось доставить более трети от всех доставленных за первый месяц грузов. Но почему дальше не удалось сохранить эти темпы?

Ответ, по всей видимости, надо искать в обстановке на фронте. В сентябре судьба Ленинграда висела на волоске. И это не преувеличение, угроза потери города осознавалась всеми, в том числе и в Ставке. Жуков вспоминал: "Сталин заговорил о Ленинграде и Ленинградском фронте. Положение, сложившееся под Ленинградом в тот момент, он оценивал как катастрофическое. Помню, он даже употребил слово "безнадёжное". Он говорил, что, видимо, пройдёт ещё несколько дней и Ленинград придётся считать потерянным".

Положение действительно было критическим, началась кадровая чехарда. За половину месяца сменились три командующих Ленинградским фронтом. 27 августа командующим фронтом был назначен Попов, но уже 5 сентября его заменяет доверенный сталинский военачальник Ворошилов. Но он трезво оценивает обстановку и не желает участвовать в операции, которая с высокой долей вероятности обернётся поражением и потерей города. Ворошилову удалось добиться от Сталина своей замены. И уже через несколько дней во главе Ленинградского фронта был поставлен Жуков.

На следующий день после начала блокады началась подготовка к уничтожению важных городских объектов. Во всех райкомах, а также на крупных предприятиях были созданы специальные партийные "тройки". Их задачей было составить список объектов, подлежащих уничтожению в случае захвата города немцами. Также планировалось уничтожить корабли Балтфлота, чтобы они не достались врагу.

Таким образом в сентябре 1941 года вероятность потери Ленинграда оценивалась как очень высокая. Кроме того, в городе хватало запасов продовольствия на месяц. Поэтому в сентябре масштабы его поставок в Ленинград оказались такими незначительными. В первую очередь в город перебрасывали боеприпасы и оружие для его защитников.

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Ожидалось, что судьба Ленинграда решится в бою. Либо город падёт под натиском нацистов, либо его удастся деблокировать. Отчаянные попытки прорвать сухопутную блокаду предпринимались дважды в первые месяцы. 1-я Синявинская наступательная операция началась уже через два дня после начала блокады. Однако она провалилась. Вторая последовала уже в октябре и также не достигла своих целей. По всей видимости, Сталин не стал бросать все силы на снабжение Ленинграда из-за того, что не был уверен, что город удастся удержать. И выжидал до тех пор, пока обстановка на ленинградском направлении не стабилизировалась.

Только в конце сентября стало окончательно ясно, что немцы отказались от попыток взять штурмом город. Они стали перебрасывать основные ударные силы на Москву. 10 октября Жукова отзывают из Ленинграда. Примерно в это же время происходит увеличение поставок продовольствия в город.

Если бы в сентябре, при более благоприятных условиях навигации, удавалось удерживать хотя бы октябрьские темпы доставки по воде и воздуху, в город можно было бы завезти продовольствия примерно на 9–10 дней. Это не позволило бы избежать голода, но могло спасти жизнь десяткам тысяч человек (уже весной 1942 года люди массово умирали от последствий голода, будучи вывезенными в эвакуацию, для кого-то из них несколько дополнительных дней стали бы спасением).

Ледовая дорога жизни и вторая навигация

В 20-х числах ноября 1941 года на Ладоге установился лёд, стало возможным доставлять грузы в осаждённый город при помощи грузового транспорта. Грузовиков в СССР хватало, поэтому темпы перевозок резко возросли. За 4,5 месяца существования ледовой дороги через Ладогу было доставлено более 260 тысяч тонн продовольствия. Это почти в десять раз больше, чем удалось доставить осенью. Из Ленинграда грузовики везли жителей города. За этот период удалось эвакуировать около полумиллиона жителей, это в 16 раз больше, чем за осеннюю навигацию.

Фото © ТАСС

Трасса неплохо охранялась. С воздуха её прикрывали шесть истребительных полков. Через каждые несколько километров вдоль дороги устанавливались зенитные пулемёты и орудия, поэтому немцы уже не чувствовали себя так вольготно, как осенью.

С таянием льдов возобновилась навигация. На этот раз она была подготовлена гораздо лучше. Прямо на местах развернулось строительство новых озёрных барж, как деревянных, так и металлических. Были усовершенствованы уже имеющиеся порты и построены новые, что позволило создать новые маршруты. По дну озера был проложен "кабель жизни", благодаря которому в город вернулось электричество, ранее доступное только высоким партийным чинам и предприятиям.

Только в октябре 1942 года по воде было перевезено 158 тысяч тонн грузов. Это в шесть раз больше, чем за всю осеннюю навигацию 1941 года. Суда также занимались эвакуацией ленинградцев и вывезли из города около 450 тысяч человек (включая военных).

Поскольку население города значительно уменьшилось, а завоз продовольствия многократно вырос, оставшимся ленинградцам был значительно увеличен паёк. А городское руководство смогло сделать внушительные запасы на случай перебоев с доставкой грузов.

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Эти мероприятия привели к тому, что смертность в городе вернулась к довоенным показателям уже в сентябре 1942 года. А во вторую блокадную зиму она даже упала ниже довоенной. Если бы с самого начала блокады снабжение города было организовано так хорошо, ленинградцы не столкнулись бы с голодом. Во всяком случае, в таких масштабах, как в первую блокадную зиму.

Теоретически снабжение Ленинграда можно было организовать на достойном уровне и в условиях блокады, что наглядно продемонстрировал опыт 1942 года. Но к этому надо было подготовиться заранее. Увеличить количество пригодных к навигации барж, построить несколько портов. Эвакуировать из города как можно большее количество человек. Но спрогнозировать именно продолжительную осаду было трудно. Такие осады в принципе были не в стиле той войны, отличавшейся мобильностью и быстрым изменением обстановки. Вермахт предпочитал брать города штурмом, а не измором. Отказ немцев от финального штурма стал сюрпризом. По воспоминаниям начальника инженерных войск Ленинградского фронта Бычевского, Жуков поначалу даже не поверил донесениям разведки о переброске немецких войск из окрестностей Ленинграда. А когда стало ясно, что город штурмовать не будут, но и снять блокаду не получится, момент уже был упущен.

12 января 1943 года началась операция "Искра". 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов сумели пробить сухопутный коридор по берегу Ладожского озера. Его ширина не превышала 11 километров, но этого было достаточно, чтобы провести по нему автомобильную трассу и железную дорогу. Блокада Ленинграда была прорвана. Но до окончательного снятия осады оставался ещё год.

Авторы Евгений Антонюк