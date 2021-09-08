Сценографа Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище
Церемония прощания со звёздным дизайнером начнётся в 12:00, а спустя два часа его предадут земле.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Похороны известного художника-сценографа, дизайнера Бориса Краснова состоятся 9 сентября в 14:00 на Троекуровском кладбище. Адвокат Александр Добровинский, который был его близким приятелем, сообщил, что не сможет проводить друга в последний путь.
"Завтра в 14:00 состоятся похороны Бориса Краснова на Троекуровском кладбище. Прощание начнётся в 12:00. К моему большому сожалению, я не смогу присутствовать, так как улетаю в Краснодар вести лекцию, которая была давно запланирована, уже никак нельзя сдвинуть дату", — сказал юрист.
Напомним, Борис Краснов столкнулся с тяжелейшими последствиями коронавируса и попал в хоспис. После болезни у мужчины случился инсульт, в результате которого его мозг оказался поражён на 85%. Врачи не давали оптимистичных прогнозов насчёт выздоровления деятеля искусств. 7 сентября стало известно о смерти Краснова. Добровинский заявил, что художник был совершенно отчаянный и бесшабашный человек в своей профессии.
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