Сценографа Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны известного художника-сценографа, дизайнера Бориса Краснова состоятся 9 сентября в 14:00 на Троекуровском кладбище. Адвокат Александр Добровинский, который был его близким приятелем, сообщил, что не сможет проводить друга в последний путь.

"Завтра в 14:00 состоятся похороны Бориса Краснова на Троекуровском кладбище. Прощание начнётся в 12:00. К моему большому сожалению, я не смогу присутствовать, так как улетаю в Краснодар вести лекцию, которая была давно запланирована, уже никак нельзя сдвинуть дату", — сказал юрист.