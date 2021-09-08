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Сценографа Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище

Церемония прощания со звёздным дизайнером начнётся в 12:00, а спустя два часа его предадут земле.

8 сентября, 15:26
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Похороны известного художника-сценографа, дизайнера Бориса Краснова состоятся 9 сентября в 14:00 на Троекуровском кладбище. Адвокат Александр Добровинский, который был его близким приятелем, сообщил, что не сможет проводить друга в последний путь.

"Завтра в 14:00 состоятся похороны Бориса Краснова на Троекуровском кладбище. Прощание начнётся в 12:00. К моему большому сожалению, я не смогу присутствовать, так как улетаю в Краснодар вести лекцию, которая была давно запланирована, уже никак нельзя сдвинуть дату", — сказал юрист.

Напомним, Борис Краснов столкнулся с тяжелейшими последствиями коронавируса и попал в хоспис. После болезни у мужчины случился инсульт, в результате которого его мозг оказался поражён на 85%. Врачи не давали оптимистичных прогнозов насчёт выздоровления деятеля искусств. 7 сентября стало известно о смерти Краснова. Добровинский заявил, что художник был совершенно отчаянный и бесшабашный человек в своей профессии.

"Сегодня слова "Жил-был художник один" — только о тебе": Пугачёва трогательным постом простилась со сценографом Красновым

"Сегодня слова "Жил-был художник один" — только о тебе": Пугачёва трогательным постом простилась со сценографом Красновым

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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