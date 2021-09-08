Зеленский запланировал ещё одну поездку в США в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время вновь посетит США. Об этом в беседе с "РБК-Украина" рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По словам представителя президентского офиса, речь идёт о поездке в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. В этом году прения пройдут в нью-йоркской штаб-квартире организации с 21 по 27 сентября.