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Зеленский запланировал ещё одну поездку в США в сентябре

Ранее он уже посещал Вашингтон, где встретился с американским лидером.

8 сентября, 15:04
<p>Фото © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO</p>

Фото © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время вновь посетит США. Об этом в беседе с "РБК-Украина" рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По словам представителя президентского офиса, речь идёт о поездке в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. В этом году прения пройдут в нью-йоркской штаб-квартире организации с 21 по 27 сентября.

Американские СМИ: Зеленский уехал от Байдена почти с пустыми руками

Американские СМИ: Зеленский уехал от Байдена почти с пустыми руками

Напомним, в начале сентября Зеленский уже посещал США с рабочим визитом. Тогда он встречался в Овальном кабинете с американским лидером Джо Байденом, который по итогам переговоров отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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