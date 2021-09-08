В офисе Зеленского заявили, что средний украинец не может найти на карте Афганистан

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что среднестатистический украинец не в состоянии найти на карте Афганистан. Ранее он привёл мнение, что Незалежная в состоянии принять около пяти тысяч афганских беженцев, и добавил, что проблем с ними не будет, поскольку они "часто гораздо более образованы, чем средний украинец".

"Вот смотрите, как средний украинец устроен: он не может показать на карте Афганистан в большинстве случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10–20 лет, как минимум знают в совершенстве английский язык, могут оказаться образованнее среднего украинца", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Впрочем, он попытался объясниться. Он уточнил, что не имел в виду представителей радикального движения "Талибан"*. Арестович отметил, что считает более образованными, чем украинцы, к примеру, выдающегося режиссёра-женщину, корреспондентов ведущих мировых телеканалов и других людей, которых эвакуировали из Афганистана.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.