В офисе Зеленского заявили, что средний украинец не может найти на карте Афганистан
По словам Арестовича, жители Незалежной менее образованы, чем граждане исламской республики.
Фото © Facebook / Алексей Арестович
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что среднестатистический украинец не в состоянии найти на карте Афганистан. Ранее он привёл мнение, что Незалежная в состоянии принять около пяти тысяч афганских беженцев, и добавил, что проблем с ними не будет, поскольку они "часто гораздо более образованы, чем средний украинец".
"Вот смотрите, как средний украинец устроен: он не может показать на карте Афганистан в большинстве случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10–20 лет, как минимум знают в совершенстве английский язык, могут оказаться образованнее среднего украинца", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
Впрочем, он попытался объясниться. Он уточнил, что не имел в виду представителей радикального движения "Талибан"*. Арестович отметил, что считает более образованными, чем украинцы, к примеру, выдающегося режиссёра-женщину, корреспондентов ведущих мировых телеканалов и других людей, которых эвакуировали из Афганистана.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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