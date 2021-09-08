Россия предложила Швейцарии пересмотреть соглашение о налогах

Министерство финансов РФ направило Швейцарии предложения по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Швейцарским коллегам мы направили своё предложение о пересмотре соглашения", — сказал он журналистам на Московском финансовом форуме и уточнил, что швейцарская сторона "готова вступить в переговоры", они пройдут в октябре.