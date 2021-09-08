Россия предложила Швейцарии пересмотреть соглашение о налогах
Ранее с подобной инициативой Москва обращалась к ряду стран, чтобы избежать двойного налогообложения.
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Министерство финансов РФ направило Швейцарии предложения по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Швейцарским коллегам мы направили своё предложение о пересмотре соглашения", — сказал он журналистам на Московском финансовом форуме и уточнил, что швейцарская сторона "готова вступить в переговоры", они пройдут в октябре.
Напомним, о начале разработки соответствующего законопроекта ранее сообщил Минфин. Российские власти хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует пересмотра налоговых соглашений с другими странами, на что уже согласились Мальта, Кипр и Люксембург.
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