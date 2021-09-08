Одним из погибших при взрыве в Ногинске оказался сотрудник Центра подготовки космонавтов
Из-под завалов дома извлечены тела двух погибших, судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной.
Фото © Соцсети
При взрыве в ногинской девятиэтажке погибло два человека, одним из них оказался начальник отделения Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Александр Соловьёв. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".
"8 сентября 2021 года на 59 году жизни трагически погиб начальник отделения (старший водолазный специалист) Центра подготовки космонавтов Александр Сергеевич Соловьёв", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Александр Сергеевич родился в Крымской области, окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище по специальности "энергетические установки". На протяжении почти десяти лет он проходил службу в 179-м Спасательном центре МЧС России в различных должностях. А в 2010 году Соловьёв был принят в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Он руководил специальной водолазной подготовкой космонавтов, сотрудников центра и специалистов сторонних организаций.
"Александр Сергеевич был человеком исключительной порядочности, доброты и глубокой эрудиции. Он внёс большой вклад в обеспечение подготовки космонавтов к работам в открытом космосе. Светлая память об Александре Сергеевиче навсегда останется в сердцах его друзей, сотрудников и товарищей по работе", — написали руководство центра и товарищи Соловьёва по работе.
Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл сегодня в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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