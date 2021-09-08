Одним из погибших при взрыве в Ногинске оказался сотрудник Центра подготовки космонавтов

При взрыве в ногинской девятиэтажке погибло два человека, одним из них оказался начальник отделения Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Александр Соловьёв. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

"8 сентября 2021 года на 59 году жизни трагически погиб начальник отделения (старший водолазный специалист) Центра подготовки космонавтов Александр Сергеевич Соловьёв", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Сергеевич родился в Крымской области, окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище по специальности "энергетические установки". На протяжении почти десяти лет он проходил службу в 179-м Спасательном центре МЧС России в различных должностях. А в 2010 году Соловьёв был принят в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Он руководил специальной водолазной подготовкой космонавтов, сотрудников центра и специалистов сторонних организаций.