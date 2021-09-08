"Будто не свои ноги, такая тяжесть": Госпитализированного с инсультом Ивана Краско выписали из больницы
Несмотря на рекомендации врачей, он намерен приехать в театр 10 сентября, когда будут показывать спектакль "Я вернулся".
Иван Краско. Фото © LIFE
90-летнего народного артиста России Ивана Краско выписали из больницы, куда неделю назад его поместили с инсультом. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на директора актёра Вячеслава Смородинова.
"Ивана Краско встречали сыновья и я. Врачи решили, что можно продолжать лечение на дому. Сам же Иван Иванович говорит, что слабость чувствуется до сих пор. Зрение плоховато, и память намного хуже стала, ноги не те. Если дословно, то говорит: "Будто не свои ноги, такая тяжесть!" — рассказал он .
По словам Смородинова, первое, что интересовало актёра после выписки, — есть ли дома еда. Также артист заявил, что сигареты ему больше не нужны, курить и употреблять алкоголь он больше не будет. Врачи посоветовали народному любимцу больше отдыхать и не нервничать.
"Он уже всё равно рвётся в бой. Первой просьбой его была сцена. Он уже хочет вернуться. Однако художественный руководитель театра просит его побыть на реабилитации", — сообщил директор артиста.
Несмотря на рекомендации врачей, Иван Краско намерен приехать в театр 10 сентября, когда будут показывать спектакль "Я вернулся". Будет ли в нём принимать участие актёр, пока не известно.
Напомним, плохо 90-летнему артисту стало ещё 25 августа, однако, по словам его экс-супруги, он откладывал обращение к врачу. В результате Ивана Краско отвезли в реанимацию прямо с дачи.
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