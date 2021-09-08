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Разрушенную взрывом многоэтажку в Ногинске могут восстановить

Перед началом работ специалисты оценят прочность бетона, а после разрешат некоторым жильцам вернуться в квартиры.

8 сентября, 15:15
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Жилая многоэтажка в подмосковном Ногинске, которая частично обрушилась после взрыва, может быть восстановлена. Оценивать её состояние в течение 24 часов будет диагностический комплекс "Струна", заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

"Если "Струна" показывает, что за сутки у нас никаких деформаций по всему дому нет, то значит, что мы возвращаем на место проживания первый подъезд и начинаем ремонтировать второй", — сказал он в ходе собрания с жителями дома.

Хромушин отметил, что с точки зрения технологии в восстановлении дома никаких проблем быть не должно, ведь он является панельным. Он заверил, что рисков по несущим конструкциям пока не видно. Кроме того, вице-губернатор сообщил, что будет проведено исследование на наличие трещин в панелях и прочность бетона.

"Дверь заклинило, не выйти никуда": Жильцы дома в Ногинске рассказали, как оказались в ловушке после взрыва

"Дверь заклинило, не выйти никуда": Жильцы дома в Ногинске рассказали, как оказались в ловушке после взрыва

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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