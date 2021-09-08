Разрушенную взрывом многоэтажку в Ногинске могут восстановить

Жилая многоэтажка в подмосковном Ногинске, которая частично обрушилась после взрыва, может быть восстановлена. Оценивать её состояние в течение 24 часов будет диагностический комплекс "Струна", заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

"Если "Струна" показывает, что за сутки у нас никаких деформаций по всему дому нет, то значит, что мы возвращаем на место проживания первый подъезд и начинаем ремонтировать второй", — сказал он в ходе собрания с жителями дома.