В Госдуме предложили юридически приравнять электросамокаты к мопедам

Водители электросамокатов должны знать правила дорожного движения, и это нужно закрепить в правовом поле, приравняв данный транспорт к мопедам. Таким мнением в беседе с Ura.ru поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

В рамках действующего законодательства водители самокатов фактически приравнены к пешеходам. Любое столкновение такого средства передвижения с автомобилем в большинстве случаев будет приравнено к "наезду на пешехода", что чревато более серьёзными последствиями для водителей, несмотря на возможное отсутствие у них вины. Поэтому депутат посчитал, что необходимо законодательно обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

"Нельзя назвать электросамокат транспортным средством, но необходимо идентифицировать человека, передвигающегося на нём по проезжей части дороги. В какой-то степени можно приравнять электросамокат к мопеду, потому что на него граждане получают права категории М и водители как минимум обязаны знать ПДД", — объяснил депутат.