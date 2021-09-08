НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Госдуме предложили юридически приравнять электросамокаты к мопедам

Там считают неправильным, что водители этого вида транспорта считаются пешеходами.

8 сентября, 15:30
<p>Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок</p>

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Водители электросамокатов должны знать правила дорожного движения, и это нужно закрепить в правовом поле, приравняв данный транспорт к мопедам. Таким мнением в беседе с Ura.ru поделился заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

В рамках действующего законодательства водители самокатов фактически приравнены к пешеходам. Любое столкновение такого средства передвижения с автомобилем в большинстве случаев будет приравнено к "наезду на пешехода", что чревато более серьёзными последствиями для водителей, несмотря на возможное отсутствие у них вины. Поэтому депутат посчитал, что необходимо законодательно обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

В России число погибших в ДТП с электросамокатами выросло в четыре раза в 2021 году

В России число погибших в ДТП с электросамокатами выросло в четыре раза в 2021 году

"Нельзя назвать электросамокат транспортным средством, но необходимо идентифицировать человека, передвигающегося на нём по проезжей части дороги. В какой-то степени можно приравнять электросамокат к мопеду, потому что на него граждане получают права категории М и водители как минимум обязаны знать ПДД", — объяснил депутат.

В Москве женщина на электросамокате сбила двухлетнего мальчика

В Москве женщина на электросамокате сбила двухлетнего мальчика

Ранее в Санкт-Петербурге заявили, что выброшенные в реки Петербурга электросамокаты отравляют воду ядовитыми веществами, в том числе свинцом и кислотами.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

В России число погибших в ДТП с электросамокатами выросло в четыре раза в 2021 году

5 сентября, 01:55

Россиян предупредили о новых автомобильных штрафах в 2022 году

3 сентября, 17:26

Сценографа Бориса Краснова похоронят на Троекуровском кладбище

сегодня в 15:26

"Если есть смелость, то делай": В Раде ответили главкому ВСУ, помечтавшему о поездке на танке по Красной площади

сегодня в 15:48

Суд взыскал с экс-министра Абызова и "Альфа-банка" $126 млн по иску Генпрокуратуры

сегодня в 15:47

Новости партнеров

Layer 1