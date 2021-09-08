Суд взыскал с экс-министра Абызова и "Альфа-банка" $126 млн по иску Генпрокуратуры
Предыдущая сумма взысканий с арестованного экс-министра стала рекордной в системе российского судопроизводства. Тогда речь шла о 32,5 млрд рублей.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Гагаринский суд Москвы в среду удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и "Альфа-банка" $126,5 млн в пользу государства. Как пояснила журналистам пресс-секретарь суда Анастасия Игошина, истец просил изъять у Абызова 22 млн долларов, а у "Альфа-банка" — 30 млн 829 тысяч долларов и 5 млрд 642 млн рублей. Суд удовлетворил требования в полном объёме.
Фабула дела официально не разглашалась, однако "Коммерсант" писал, что указанная сумма (126 млн долларов) — это инвестиции Абызова в проект блокчейн-платформы TON Павла Дурова с десятипроцентным доходом. По сведениям издания, проект не состоялся, после чего Абызов по договорённости с Telegram и АО "Альфа-банк" перечислил деньги на счета транзитных иностранных компаний. Таким образом, говорилось в статье, Абызов мог погасить долги принадлежавшей ему компании Е4 перед "Альфа-банком". А последний, обслуживая и контролируя эти счета, провёл операции с "нелегальными средствами" Абызова, обратив в свою собственность 104,5 млн долларов, утверждалось в публикации наших коллег от 4 августа 2021 года.
Напомним, что в 2019 году Абызову были предъявлены первые обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее СКР выяснил, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе экс-министру предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе.
Ранее Лайф сообщал, что Мосгорсуд также признал законным изъятие у экс-министра Михаила Абызова 32,5 млрд рублей. Таким образом, инстанция отклонила жалобы представителей пяти кипрских компаний на решение Гагаринского суда Москвы о взыскании с обвиняемого астрономической суммы. Решение суда уже вступило в силу.
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