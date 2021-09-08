Суд взыскал с экс-министра Абызова и "Альфа-банка" $126 млн по иску Генпрокуратуры

Гагаринский суд Москвы в среду удовлетворил иск Генпрокуратуры , взыскав с бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и "Альфа-банка" $126,5 млн в пользу государства. Как пояснила журналистам пресс-секретарь суда Анастасия Игошина, истец просил изъять у Абызова 22 млн долларов, а у "Альфа-банка" — 30 млн 829 тысяч долларов и 5 млрд 642 млн рублей. Суд удовлетворил требования в полном объёме.

Фабула дела официально не разглашалась, однако "Коммерсант" писал, что указанная сумма (126 млн долларов) — это инвестиции Абызова в проект блокчейн-платформы TON Павла Дурова с десятипроцентным доходом. По сведениям издания, проект не состоялся, после чего Абызов по договорённости с Telegram и АО "Альфа-банк" перечислил деньги на счета транзитных иностранных компаний. Таким образом, говорилось в статье, Абызов мог погасить долги принадлежавшей ему компании Е4 перед "Альфа-банком". А последний, обслуживая и контролируя эти счета, провёл операции с "нелегальными средствами" Абызова, обратив в свою собственность 104,5 млн долларов, утверждалось в публикации наших коллег от 4 августа 2021 года.